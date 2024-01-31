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بعد مرور 17 سنة على زواجها... "اكتشفت السر الجنسي المظلم لزوجي وهذا الأمر يجعلني أشعر بالغثيان"!

بعد مرور 17 سنة على زواجها... "اكتشفت السر الجنسي المظلم لزوجي وهذا الأمر يجعلني أشعر بالغثيان"!







ولكن حتى بعد أن اكتشف عمرها الحقيقي، عاد إليها. كانت والدتها موافقة على ذلك، وكذلك أفراد الأسرة الآخرين الذين عرفوا جميعًا أنها كانت دون السن القانونية.



وتابعت: "يجعلني هذا الأمر أشعر بالغثيان. لقد مارسوا نشاطًا جنسيًا عندما كانت دون السن القانونية. لقد كانا مخطوبين حتى انكشفت كذبتها".



وأضافت: "أنا غاضبة لأنه حاول أن يقول إنه أخبرني أنها قاصر، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا. لم أكن لأواعد أو أتزوج أبدًا من شخص مارس الجنس عن قصد مع شخص دون السن القانونية. لقد كنت أتساءل كثيرًا عن هذا الزواج، لكن هذا الأمر دفعني الى قمة تساؤلاتي".



وسألت السيدة: "هل أنا أبالغ في رد فعلي لأنه "كان شابًا وغبيا... وفعل شيئًا غبيًا ولم يفعله مرة أخرى أبدًا، على حد تعبيره؟".

روت سيدة متزوجة منذ 17 سنة قصتها الصادمة، وقالت: "بعد 17 عاما من الزواج، علمت، مما أثار استيائي، أنه عندما كان زوجي في الثانية والعشرين من عمره، كان على علاقة طويلة الأمد مع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وأصر على أنها كذبت بشأن عمرها وأخبرته أنها تبلغ من العمر 20 عامًا"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولكن حتى بعد أن اكتشف عمرها الحقيقي، عاد إليها. كانت والدتها موافقة على ذلك، وكذلك أفراد الأسرة الآخرين الذين عرفوا جميعًا أنها كانت دون السن القانونية.وتابعت: "يجعلني هذا الأمر أشعر بالغثيان. لقد مارسوا نشاطًا جنسيًا عندما كانت دون السن القانونية. لقد كانا مخطوبين حتى انكشفت كذبتها".وأضافت: "أنا غاضبة لأنه حاول أن يقول إنه أخبرني أنها قاصر، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا. لم أكن لأواعد أو أتزوج أبدًا من شخص مارس الجنس عن قصد مع شخص دون السن القانونية. لقد كنت أتساءل كثيرًا عن هذا الزواج، لكن هذا الأمر دفعني الى قمة تساؤلاتي".وسألت السيدة: "هل أنا أبالغ في رد فعلي لأنه "كان شابًا وغبيا... وفعل شيئًا غبيًا ولم يفعله مرة أخرى أبدًا، على حد تعبيره؟".