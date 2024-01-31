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انفصلت عن زوجها لأسباب طارئة... رغم زواجها الثاني لم تترك زوجها الأول؟! هذه تفاصيل القصة الغريبة

انفصلت عن زوجها لأسباب طارئة... رغم زواجها الثاني لم تترك زوجها الأول؟! هذه تفاصيل القصة الغريبة





وكانت كريس صريحة مع "جيمس آرمسترونغ" منذ موعدهما الأول، وأخبرته أنها لن تتخلى عن رعاية زوجها السابق الذي عانى من إصابة دماغية مؤلمة عام 2008، ويحتاج منذ ذلك الوقت إلى رعاية على مدار الساعة.



وفي التفاصيل، تزوجت كريس من حبها الأول براندون عندما كان عمرهما 21 عامًا فقط، ومع ذلك، فقد تحطم مستقبلهما بعد عامين فقط، عندما اصطدم زوجها بشاحنة في حادث مروع.



وبعد الحادث، أدى حجم إصابات براندون إلى ترك كريس غير قادرة على التواصل بشكل كامل معه، حيث يمكنها التحدث معه، لكنها لا تستطيع مناقشة الأفكار أو القضايا المعقدة.



وقالت كريس إن الأطباء أخبروها عن مدى خطورة إصابة زوجها والتي ستؤثر عليه طوال حياته، وقررت عندها تغيير حياتها المهنية لتصبح اختصاصية في أمراض النطق ولكن بعد سنوات عدة أدركت أن براندون لن يتعافى.



وأكملت كريس حديثها مع موقع "



وفي هذا السياق، أجبرت الضغوطات المالية التي لم تستطع كريس التغلب عليها، على اتخاذها قرار مؤلم عام 2010 تقريبًا بالانفصال عن براندون وأن تصبح الوصي القانوني عليه.



وبعد سنوات، التقت كريس بجيمس عبر الإنترنت وبعد التحدث لبضعة أسابيع، دبّرت الأخيرة موعدًا للقاء جيمس وبراندون.



وختمت كريس حديثها موضحة أن الحياة مع براندون العام الفائت بدأت بمباركة جيمس، كذلك يحتاج براندون إلى رعاية على مدار 24 ساعة ويعيش في مركز للرعاية على بعد حوالي 10 دقائق من منزل العائلة، لكنها تأخذه إلى المنزل خلال فترات معينة بانتظام. انفصلت "كريس" عن زوجها "براندون سميث" بعد إصابته بصدمة في الدماغ، ولكن الملفت في الأمر هو مساعدة زوجها الثاني "جيمس" في الاعتناء به.وكانت كريس صريحة مع "جيمس آرمسترونغ" منذ موعدهما الأول، وأخبرته أنها لن تتخلى عن رعاية زوجها السابق الذي عانى من إصابة دماغية مؤلمة عام 2008، ويحتاج منذ ذلك الوقت إلى رعاية على مدار الساعة.وفي التفاصيل، تزوجت كريس من حبها الأول براندون عندما كان عمرهما 21 عامًا فقط، ومع ذلك، فقد تحطم مستقبلهما بعد عامين فقط، عندما اصطدم زوجها بشاحنة في حادث مروع.وبعد الحادث، أدى حجم إصابات براندون إلى ترك كريس غير قادرة على التواصل بشكل كامل معه، حيث يمكنها التحدث معه، لكنها لا تستطيع مناقشة الأفكار أو القضايا المعقدة.وقالت كريس إن الأطباء أخبروها عن مدى خطورة إصابة زوجها والتي ستؤثر عليه طوال حياته، وقررت عندها تغيير حياتها المهنية لتصبح اختصاصية في أمراض النطق ولكن بعد سنوات عدة أدركت أن براندون لن يتعافى.وأكملت كريس حديثها مع موقع " People " حيث أوضحت أنها أحبّت براندون كثيرًا وأرادت الاستمرار بالاعتناء به، ولكنها لم تستطع التخلي عن حلمها بالأمومة.وفي هذا السياق، أجبرت الضغوطات المالية التي لم تستطع كريس التغلب عليها، على اتخاذها قرار مؤلم عام 2010 تقريبًا بالانفصال عن براندون وأن تصبح الوصي القانوني عليه.وبعد سنوات، التقت كريس بجيمس عبر الإنترنت وبعد التحدث لبضعة أسابيع، دبّرت الأخيرة موعدًا للقاء جيمس وبراندون.وختمت كريس حديثها موضحة أن الحياة مع براندون العام الفائت بدأت بمباركة جيمس، كذلك يحتاج براندون إلى رعاية على مدار 24 ساعة ويعيش في مركز للرعاية على بعد حوالي 10 دقائق من منزل العائلة، لكنها تأخذه إلى المنزل خلال فترات معينة بانتظام.