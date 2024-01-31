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سمكة مطبوخة قضت عليه وهذه قصته المأساوية!
منوعات
2024-01-31 | 09:56
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سمكة مطبوخة قضت عليه وهذه قصته المأساوية!
تحتوي على سم يكفي لقتل 30 شخصًا... سمكة مطبوخة قضت عليه وهذه قصته المأساوية!
توفي رجل برازيلي يُدعى ماغنو سيرجيو غوميز بشكل مأساوي بعد تناول سمكة منتفخة سامة تحتوي على سم يكفي لقتل 30 شخصًا.
وقالت شقيقة المتوفى ميريان غوميز لوبيز عن الحادث المأساوي الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أراكروز، إسبيريتو سانتا: "لم يقم ماغنو بتنظيف السمكة المنتفخة من قبل".
وبحسب ما ورد، قدم صديق لم يذكر اسمه إلى ماغنو، 46 عامًا، المأكولات البحرية القاتلة كهدية، على الرغم من أن مصدرها الدقيق لا يزال غير واضح.
ويقال إن البرازيل موطن لـ 20 نوعًا من الأسماك المنتفخة يعيش عشرات منها في إسبيريتو سانتا.
وعلى الرغم من عدم التعامل مع هذه الأنواع من قبل، إلا أن البرازيلي وصديقه قاما بتقطيع السمكة وإزالة الكبد منها ثم غليها وأكلها مع عصير الليمون.
وبعد أقل من ساعة، أصيب كل من ماغنو وصديقه بمرض خطير. وقال أخته المذهولة: "بدأ ماجنو يشعر بالخدر في فمه"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وانزعج المريض، فتوجه بنفسه إلى المستشفى، وعندها انتشر الخدر وتعرض لسكتة قلبية لمدة 8 دقائق.
وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن ماغنو كان يعاني على وجه التحديد من آثار التيترودوتوكسين، وهو سم قوي للغاية ينشأ في الكبد والغدد التناسلية للأسماك المنتفخة والأنواع البحرية الأخرى.
وتستخدمه السمكة المنتفخة لردع الحيوانات المفترسة، وهذا السم أكثر فتكًا بأكثر من 1000 مرة من السيانيد من دون ترياق معروف.
وعند تناوله بكميات كبيرة، فإنه يتداخل مع "نقل الإشارات من الأعصاب إلى العضلات" ويشل العضلات، مما قد يؤدي إلى الوفاة.
وكشفت ميريان أنه تم تنبيب شقيقها ووضعه على أجهزة دعم الحياة ولكن من دون جدوى. وتوفي ماغنو في 27 كانون الثاني بعد أن أمضى 35 يومًا في المستشفى، أصيب خلالها نظامه بالشلل بسبب السم.
وأوضحت السقيقة المفجوعة:"أخبر الأطباء عائلتنا أنه توفي بسبب التسمم، الذي وصل بسرعة إلى رأسه... بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى، أصيب بنوبات عدة، مما أثر بشكل كبير على دماغه، ولم يترك فرصة كبيرة للشفاء".
وبأعجوبة، نجا صديق ماغنو، لكنه يعاني من مشكلة في ساقيه.
وقالت ميريان: "إنه لا يمشي بشكل جيدا... لقد تأثر عصبيا، لكنه يتعافى".
ومن المثير للاهتمام أن السمك المنتفخ الخام يعتبر طعامًا شهيًا في اليابان، حيث يُعرف محليًا باسم فوغو.
ويقال إن الذواقة يستمتعون بالضجة الطفيفة التي تأتي مع تناول كميات ضئيلة من السم.
ونظرًا لطبيعة الطبق الخطيرة، يُسمح فقط لطهاة الفوغو المرخصين بإعداده.
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