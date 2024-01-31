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ما طلبه منها غريب ومرعب... عروس تعيد النظر في حساباتها والسبب: اتفاقية جنسية؟!
منوعات
2024-01-31 | 09:55
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ما طلبه منها غريب ومرعب... عروس تعيد النظر في حساباتها والسبب: اتفاقية جنسية؟!
ما طلبه منها غريب ومرعب... عروس تعيد النظر في حساباتها والسبب: اتفاقية جنسية؟!
شعرت عروس يالإهانة بعد أن طالبها خطيبها بضمان ممارسة الجنس لعدد معين من المرات خلال الأسبوع بعد الزواج، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، طلب خطيبها توقيعها على اتفاقية تنص على عدد معين لممارسة العلاقة الحميمة بينهما كزوجين خلال الأسبوع، ما أصاب العروس بالذهول بعد أن وضع شريكها بعض الخطوط العريضة غير العادية لما يريده في الزواج.
وفي هذا السياق، شعرت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا بالخوف حين أصر خطيبها على الحصول على إثبات أنها لن تتوقف عن ممارسة الجنس.
واعتقدت المرأة أن تصرف خطيبها يعود إلى زواجه السابق الذي عانى خلاله من نقص الإثارة ضمن حياته الجنسية إلى حد اضمحلالها، كما أنها كشفت أنها بدورها انفصلت عن حبيبها السابق بسبب موقفه من العلاقة الجنسية.
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