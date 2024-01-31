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تلقى رسالة من سيدة كانت حبيبته منذ 60 سنة... ما فعلته زوجته السبيعية الغيورة عندما اكتشفت الأمر كان مرعبا!

منوعات
2024-01-31 | 10:38
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تلقى رسالة من سيدة كانت حبيبته منذ 60 سنة... ما فعلته زوجته السبيعية الغيورة عندما اكتشفت الأمر كان مرعبا!
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تلقى رسالة من سيدة كانت حبيبته منذ 60 سنة... ما فعلته زوجته السبيعية الغيورة عندما اكتشفت الأمر كان مرعبا!

تلقى رسالة من سيدة كانت حبيبته منذ 60 سنة... ما فعلته زوجته السبيعية الغيورة عندما اكتشفت الأمر كان مرعبا!

ألقي القبض على امرأة غيورة بتهمة العض والتسبب بالكدمات ومحاولة خنق زوجها منذ 52 عامًا حتى الموت بعد أن حصل على بطاقة من سيدة كان على علاقة غرامية معها منذ 60 سنة.

وشنت بيرثا يالتر، 71 عامًا، من ميامي بيتش بولاية فلوريدا، الهجوم الوحشي على زوجها، ميمو يالتر، يوم الأحد 28 كانون الثاني. 

وتم القبض على المرأة ووجهت إليها تهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، والضرب الشديد لشخص مسن، والعبث بشاهد أو ضحية، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ويأتي ذلك بعد أن تلقى ميمو رسالة بالبريد من صديقة سابقة واعدها عندما كان مراهقًا، ولم يتم الإعلان عن محتوياتها.

وكشفت وثائق المحكمة أن الزوجة التي تبدو غيورة أحدثت لزوجها "كدمات عدة خطيرة وجروحا مفتوحة، فضلا عن علامات عض مفتوحة كانت تنزف". وبحسب ما ورد حاولت الزوجة خنق زوجها بوسادة وأخذ هاتفه بعيدًا حتى لا يتمكن من الاتصال بأي شخص لطلب المساعدة.

واتصل ميمو برجال الشرطة معربا عن أن يالتر حاولت قتله. وادعى الرجل "المسعور للغاية" أن العنف نشأ بسبب تلقيه البطاقة البريدية من المرأة التي واعدها قبل الزواج من زوجته.

ويُزعم أن يالتر اعترفت بالهجوم المروع في مقابلة مع الشرطة، وفقًا لمحطة الأخبار المحلية WTVT. وعلى الرغم من قيام المرأة بمصادرة هاتف ميمو موقتًا، إلا أنه تمكن من تسجيل أجزاء من الهجوم، تمكنت الشرطة من مشاهدتها.

ويوم الاثنين، أمرت المرأة المسنة بعدم الاتصال بزوجها حتى نهاية الجلسة يوم الأربعاء. وحاول المحامي العام إقناع قاضية ميامي ديد إلين سو فينزر بتخفيض التهم، مدعيًا أن يالتر لم تقم بأي محاولة لقتل زوجها فعليًا.

وحكم القاضي بإبقاء التهم الأكثر خطورة كما هي وبقيت يالتر في مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي اعتبارًا من صباح الأربعاء.
 

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