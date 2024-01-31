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أراد أن يؤمن لها حياة كريمة... لن تصدقوا المبلغ الهائل الذي ينفقه هذا الرجل سنويًّا على خنازيره!

أراد أن يؤمن لها حياة كريمة... لن تصدقوا المبلغ الهائل الذي ينفقه هذا الرجل سنويًّا على خنازيره!





وفي التفاصيل، كرّس صانع المحتوى دواير، البالغ من العمر 26 عامًا، وقته لضمان رعاية "رفاقه" بشكل جيد، بما في ذلك منحها الكثير من العشب الطازج لتتغذى منه.



وتبنى دواير الأسترالي في وقت سابق، عددًا مذهلاً من الخنازير عندما انتقل إلى منزله الجديد عام 2022، حيث اكتشف حينها أن المالكين السابقين تخلوا عنها وتركوها بالداخل.



ومنذ ذلك الحين، سعى دواير جاهداً لضمان حياة فاخرة لهذه الخنازير من خلال شراء المنتجات الطازجة لها والتبن والكريات أسبوعيًا.

ادعى "سيد دواير" أنه ينفق كل عام حوالي الـ 20 ألف دولار على أفضل نوعية عشب من أجل إطعام 80 خنازيرا، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، كرّس صانع المحتوى دواير، البالغ من العمر 26 عامًا، وقته لضمان رعاية "رفاقه" بشكل جيد، بما في ذلك منحها الكثير من العشب الطازج لتتغذى منه.وتبنى دواير الأسترالي في وقت سابق، عددًا مذهلاً من الخنازير عندما انتقل إلى منزله الجديد عام 2022، حيث اكتشف حينها أن المالكين السابقين تخلوا عنها وتركوها بالداخل.ومنذ ذلك الحين، سعى دواير جاهداً لضمان حياة فاخرة لهذه الخنازير من خلال شراء المنتجات الطازجة لها والتبن والكريات أسبوعيًا.