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"قائمة اغتيالات" هدفها تقديم "أضاحي بشرية"... الشرطة تعثر على قاتلين متسلسلين: ما وجدته مرعب!

منوعات
2024-01-31 | 11:08
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&quot;قائمة اغتيالات&quot; هدفها تقديم &quot;أضاحي بشرية&quot;... الشرطة تعثر على قاتلين متسلسلين: ما وجدته مرعب!
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"قائمة اغتيالات" هدفها تقديم "أضاحي بشرية"... الشرطة تعثر على قاتلين متسلسلين: ما وجدته مرعب!

"قائمة اغتيالات" هدفها تقديم "أضاحي بشرية"... الشرطة تعثر على قاتلين متسلسلين: ما وجدته مرعب!

ألقت الشرطة القبض على رجل أميركي متهم بـالقيام باغتيالات عدة استهدفت رجال شرطة، قضاة، سياسيين، مشاهير لاستخدامها "كأضاحي بشرية"، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، لاحقت الشرطة شقيق الرجل، إذ أن "قائمة الاغتيالات" هذه، هي من إعداد وتصميم الرجل المعتقل وشقيقه، ويعرفان بـالـ"Queen Brothers".

وفي هذا السياق، كان "أنجيلو هاتزياجليس"، والبالغ 51 عامًا، يعمل في مدرسة "جون إف كينيدي" الابتدائية، حتى اكتشفت المدرسة الجرائم الوحشية، وهي عبارة عن لائحة لنحو 130 شخصًا، والتي تم اتهامه بها منذ ذلك الحين. 

وقال أحد المعنيين إن هاتزياغليس قد استوفى سابقًا كافة متطلبات ولاية نيويورك للحصول على رخصة حارس أمن غير مسلح، كما أن كل شخص يتم تعيينه للعمل في الأمن والحراسة يخضع إلى فحوصات مختلفة.

وتم القبض على الأخوين بعد قيامهما بتخزين العديد من المتفجرات والبنادق، كما تمت مصادرة مئات الطلقات وأكثر من عشرين مجلة، بالإضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد وثماني متفجرات حية بالإضافة إلى أدوات أخرى.

كذلك، عثرت السلطات على ورقة يبدو أنها تشكل الأساس لخططهما، كما قالت الملاحظات المكتوبة على الورقة: "امسح الحثالة"، "امسح الأرض."

ووُصفت "الأضاحي البشرية" بأنها "مباحة ولكن فقط للمغتصبين الفاسدين والمتحرشين بالأطفال والقتلة والسياسيين والقضاة".
 

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