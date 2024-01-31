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خطأ بسيط وضعها في موقع صعب... لكن رد فعل مديرها كان مجحفا جدًّا: إليكم ما حصل!

خطأ بسيط وضعها في موقع صعب... لكن رد فعل مديرها كان مجحفا جدًّا: إليكم ما حصل!





وقالت الموظفة السابقة "ناتالي" إنه في أحد الأيام المبكرة من العمل، استدعاها المدير إلى المكتب لعقد اجتماع مع المسؤولين.



وفي التفاصيل، قيل لنتالي إنها كانت مراقبة عبر كاميرا أمنية وشعر المسؤولون الإداريون أنها لا تتفاعل مع عملاء المتجر بما فيه الكفاية.



وفي هذا السياق، أوضحت نتالي خلال الاجتماع أنها ستعمل على ذلك والموضوع سهل، إلا أنها لم تُمنح الفرصة. كشفت إحدى النساء أنها طُردت فجأة من عملها بسبب قيامها بخطأ واحد فقط، بعد شهر واحد على توظيفها في مجال البيع بالتجزئة، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وقالت الموظفة السابقة "ناتالي" إنه في أحد الأيام المبكرة من العمل، استدعاها المدير إلى المكتب لعقد اجتماع مع المسؤولين.وفي التفاصيل، قيل لنتالي إنها كانت مراقبة عبر كاميرا أمنية وشعر المسؤولون الإداريون أنها لا تتفاعل مع عملاء المتجر بما فيه الكفاية.وفي هذا السياق، أوضحت نتالي خلال الاجتماع أنها ستعمل على ذلك والموضوع سهل، إلا أنها لم تُمنح الفرصة.