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ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!

ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!







كارا، 28 سنة، تدعي أن لقاءهما الأول الجذاب جعلها غير قادرة على الابتعاد عن الرجل البريطاني جيمس، ويبدو بالتأكيد أنه قد أتى بثماره لأنه بعد ثمانية أشهر فقط من معرفة بعضهما البعض تزوجا. ومع ذلك، فإن اجتماعهما الأولي لم يكن سلسًا تمامًا.



وكانت كارا تزور نادي Spinnakers Beach Club في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، بعد فوزها في مسابقة رقص وحصولها على مبلغ 1000 دولار في الجولة التالية برفقة أختها، وحبيبها آنذاك، وصديقه المفضل، كانوا ينتظرون أن يتم استدعاؤهم للرقص عندما اقترب منهم جيمس وشقيقه، مع أصدقائهم، لطلب توصيات بشأن أماكن جيدة لتناول الطعام.



وأوضحت الشابة: "أول شيء لاحظته هو ابتسامة جيمس ثم عينيه. لن أكذب. اعتقدت أنه كان مشكلة! كان هناك شيء بيننا، رغم ذلك. لا أستطيع حتى أن أشرح ذلك."





وتابعت: "لقد خرجنا معهم خلال النهار، وسألونا عما إذا كنا مهتمين بالعودة لاحقًا للتسكع لأنهم لا يعرفون أحدًا حقًا. لقد حضرنا جميعًا لتناول الطعام، ولكن بعد ذلك، قال حبيبي السابق وصديقه إنهما سيعودان إلى الفندق لفترة قصيرة ويرجعان على الفور."



رغم ذلك، لم يعد صديق كارا أبدًا. وأشارت: "غني عن القول أنهما لم يعودا أبدًا. لقد ظللت أحاول الاتصال بهما، لكنهم لم يردا علي. وكما شاء القدر، كان هذا يعني أنني خرجت مع جيمس وأصدقائه طوال المساء ووجدت أن جيمس وأنا كان لدينا الكثير من القواسم المشتركة."



وعلى الرغم من تحفظاتها لأنها كانت على علاقة أخرى في ذلك الوقت، نشأت علاقة بين الثنائي. اكتشفت كارا اهتمامات مشتركة مع جيمس، بما في ذلك الشغف المشترك بالبوكيمون والقصص المصورة والألعاب. والجدير بالذكر أن جيمس، الراقص الماهر، فاجأ كارا بحركاته.



وقالت: "كان والدي راقص بريك دانس في كاليفورنيا ومن أصل إسباني وعلمني كيفية الرقص، لذلك كان العثور على رجال يمكنهم الرقص تحديًا، لكن جيمس فاجأني". رقصا طوال الليل ثم تبادلا الأرقام للبقاء على اتصال – ولكن من دون علم كارا، اكتشف صديقها التبادل.



وعلقت كارا قائلة: "لقد دار بيننا آخر جدال في علاقتنا في تلك الليلة، وعندما عدت إلى المنزل، قطعت العلاقة معه". تدعي الشابة أن هذا كان القدر لأن والدها الراحل كان يؤمن دائمًا برفاق الروح – وقال لها إنها لن ينتهي بها الأمر مع رجل أميركي.



وقررت الشابة أنها ستتعرف أكثر على جيمس، وأصبح كل شيء في مكانه الصحيح. قالت: "لقد تحدثت أنا وجيمس عبر سكايب لمدة ثلاثة أشهر بعد عودتي إلى منزلي في ميشيغان، ووقعت في حبه تمامًا. قلنا لبعضنا البعض إننا مغرمان ببعض حتى قبل تبادل أول قبلة، كل ذلك بناءً على اهتماماتنا وقيمنا المشتركة، وما أردناه لمستقبلنا."



ومن هناك، زار جيمس كارا في ميشيغان في أيار 2016، واستكشفا مسقط رأسها وذهبا للرقص وقضيا بعض الوقت مع الأصدقاء. سافرت كارا أيضًا إلى إنكلترا وأمضت شهرًا في المملكة المتحدة في حزيران 2016، حيث شرعت في رحلات نهاية الأسبوع إلى لندن وخلقت ذكريات لا تُنسى.



وفي آب 2016، انطلقا في رحلة برية مثيرة من فلوريدا إلى ميشيغان تكريمًا لاجتماعهما الأول.



"لم أكن أعلم أنه كان لديه خاتم واقترح علي الزواج على الشاطئ أمام سبيناكرز، حيث التقينا لأول مرة. قلت نعم"، روا كارا. وتزوجا في تشرين الأول 2016، وانتقلت كارا إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني من ذلك العام.



الآن، تدعي كارا أن زوجها جيمس قد غيّر حياتها بالكامل. لقد بنيا معًا حياتهما من الألف إلى الياء، وتقدما من غرفة صغيرة في منزل والدي جيمس إلى منزل مستأجر، وأخيرًا، قاما بشراء وتجديد منزلهما الأول منذ ما يزيد قليلاً عن عام مع خطط للتوسع النهائي من عائلتهم.



بالإضافة إلى ذلك، فقد سافرا حول العالم مغامرين عبر أوروبا، وكندا، ورحلة برية مليئة بالمغامرات عبر أميركا. وعلقت كارا قائلة: "لقد غيّر جيمس حياتي تمامًا. أنا في بلد مختلف تمامًا. لقد أنهيت دراستي الجامعية، وأصبحت محاسبة قانونية، وازدهرت مسيرتنا المهنية".



كما أنها تريد من الآخرين أن يعيروا المزيد من الاهتمام لحدسهم - خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب من النظرة الأولى، وقالت: "إذا كان لديك شعور أو تشعر بالارتباط بشخص ما، فاتبع ذلك. إنه هذا الشعور عندما تنظر إلى عيني شخص ما وتشعر بطاقته... أود أن أقول إنه حتى في حالة الحب من النظرة الأولى، تأكد من توافق قيمك واهتماماتك مع الشخص الآخر قبل اتخاذ خطوة الزواج هذه".

انتقلت شابة من الولايات المتحدة إلى مكان بعيد آلاف الأميال عن منزلها في أميركا لتعيش في إيبسويتش بالمملكة المتحدة، وتكون مع رجل التقت به أثناء إجازتها - على الرغم من تكوين صداقة معه أثناء سفرها مع صديقها. وأدى اللقاء بالصدفة في بنما سيتي بيتش بولاية فلوريدا إلى قصة حب عاصفة، حيث تقول إنه كان "حبًا من النظرة الأولى"، وفق ما نقل موقع دايلي ستار كارا، 28 سنة، تدعي أن لقاءهما الأول الجذاب جعلها غير قادرة على الابتعاد عن الرجل البريطاني جيمس، ويبدو بالتأكيد أنه قد أتى بثماره لأنه بعد ثمانية أشهر فقط من معرفة بعضهما البعض تزوجا. ومع ذلك، فإن اجتماعهما الأولي لم يكن سلسًا تمامًا.وكانت كارا تزور نادي Spinnakers Beach Club في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، بعد فوزها في مسابقة رقص وحصولها على مبلغ 1000 دولار في الجولة التالية برفقة أختها، وحبيبها آنذاك، وصديقه المفضل، كانوا ينتظرون أن يتم استدعاؤهم للرقص عندما اقترب منهم جيمس وشقيقه، مع أصدقائهم، لطلب توصيات بشأن أماكن جيدة لتناول الطعام.وأوضحت الشابة: "أول شيء لاحظته هو ابتسامة جيمس ثم عينيه. لن أكذب. اعتقدت أنه كان مشكلة! كان هناك شيء بيننا، رغم ذلك. لا أستطيع حتى أن أشرح ذلك."وتابعت: "لقد خرجنا معهم خلال النهار، وسألونا عما إذا كنا مهتمين بالعودة لاحقًا للتسكع لأنهم لا يعرفون أحدًا حقًا. لقد حضرنا جميعًا لتناول الطعام، ولكن بعد ذلك، قال حبيبي السابق وصديقه إنهما سيعودان إلى الفندق لفترة قصيرة ويرجعان على الفور."رغم ذلك، لم يعد صديق كارا أبدًا. وأشارت: "غني عن القول أنهما لم يعودا أبدًا. لقد ظللت أحاول الاتصال بهما، لكنهم لم يردا علي. وكما شاء القدر، كان هذا يعني أنني خرجت مع جيمس وأصدقائه طوال المساء ووجدت أن جيمس وأنا كان لدينا الكثير من القواسم المشتركة."وعلى الرغم من تحفظاتها لأنها كانت على علاقة أخرى في ذلك الوقت، نشأت علاقة بين الثنائي. اكتشفت كارا اهتمامات مشتركة مع جيمس، بما في ذلك الشغف المشترك بالبوكيمون والقصص المصورة والألعاب. والجدير بالذكر أن جيمس، الراقص الماهر، فاجأ كارا بحركاته.وقالت: "كان والدي راقص بريك دانس في كاليفورنيا ومن أصل إسباني وعلمني كيفية الرقص، لذلك كان العثور على رجال يمكنهم الرقص تحديًا، لكن جيمس فاجأني". رقصا طوال الليل ثم تبادلا الأرقام للبقاء على اتصال – ولكن من دون علم كارا، اكتشف صديقها التبادل.وعلقت كارا قائلة: "لقد دار بيننا آخر جدال في علاقتنا في تلك الليلة، وعندما عدت إلى المنزل، قطعت العلاقة معه". تدعي الشابة أن هذا كان القدر لأن والدها الراحل كان يؤمن دائمًا برفاق الروح – وقال لها إنها لن ينتهي بها الأمر مع رجل أميركي.وقررت الشابة أنها ستتعرف أكثر على جيمس، وأصبح كل شيء في مكانه الصحيح. قالت: "لقد تحدثت أنا وجيمس عبر سكايب لمدة ثلاثة أشهر بعد عودتي إلى منزلي في ميشيغان، ووقعت في حبه تمامًا. قلنا لبعضنا البعض إننا مغرمان ببعض حتى قبل تبادل أول قبلة، كل ذلك بناءً على اهتماماتنا وقيمنا المشتركة، وما أردناه لمستقبلنا."ومن هناك، زار جيمس كارا في ميشيغان في أيار 2016، واستكشفا مسقط رأسها وذهبا للرقص وقضيا بعض الوقت مع الأصدقاء. سافرت كارا أيضًا إلى إنكلترا وأمضت شهرًا في المملكة المتحدة في حزيران 2016، حيث شرعت في رحلات نهاية الأسبوع إلى لندن وخلقت ذكريات لا تُنسى.وفي آب 2016، انطلقا في رحلة برية مثيرة من فلوريدا إلى ميشيغان تكريمًا لاجتماعهما الأول."لم أكن أعلم أنه كان لديه خاتم واقترح علي الزواج على الشاطئ أمام سبيناكرز، حيث التقينا لأول مرة. قلت نعم"، روا كارا. وتزوجا في تشرين الأول 2016، وانتقلت كارا إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني من ذلك العام.الآن، تدعي كارا أن زوجها جيمس قد غيّر حياتها بالكامل. لقد بنيا معًا حياتهما من الألف إلى الياء، وتقدما من غرفة صغيرة في منزل والدي جيمس إلى منزل مستأجر، وأخيرًا، قاما بشراء وتجديد منزلهما الأول منذ ما يزيد قليلاً عن عام مع خطط للتوسع النهائي من عائلتهم.بالإضافة إلى ذلك، فقد سافرا حول العالم مغامرين عبر أوروبا، وكندا، ورحلة برية مليئة بالمغامرات عبر أميركا. وعلقت كارا قائلة: "لقد غيّر جيمس حياتي تمامًا. أنا في بلد مختلف تمامًا. لقد أنهيت دراستي الجامعية، وأصبحت محاسبة قانونية، وازدهرت مسيرتنا المهنية".كما أنها تريد من الآخرين أن يعيروا المزيد من الاهتمام لحدسهم - خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب من النظرة الأولى، وقالت: "إذا كان لديك شعور أو تشعر بالارتباط بشخص ما، فاتبع ذلك. إنه هذا الشعور عندما تنظر إلى عيني شخص ما وتشعر بطاقته... أود أن أقول إنه حتى في حالة الحب من النظرة الأولى، تأكد من توافق قيمك واهتماماتك مع الشخص الآخر قبل اتخاذ خطوة الزواج هذه".