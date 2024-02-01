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خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

منوعات
2024-02-01 | 02:35
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خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!
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خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

في قصة مؤلمة تكشف عن خيبة الأمل والخيانة، تروي تفاصيل دخول شاب على أخيه وزوجته، وكيف أثر ذلك على حياته وحياة زوجته.
 
وكانت بداية هذا الكابوس عندما دخل الرجل على أخيه وهو يلامس زوجته، مما جعله يدرك معنى عبارة "رؤية الضباب الأحمر". وقال: "لقد كان دائمًا زيرًا للنساء، ولكن هذه المرة تخطى الحدود".
 
وتابع بالقول: "كانت الصدمة على زوجتي أيضًا. لقد كانت علاقتنا الزوجية رائعة إلى حدٍ ما، ولكن هذا الاكتشاف جعلني أتسائل إن كان لدينا مستقبل".
 
وشارك الرجل قصته على موقع "ذا صن" حيث أوضح أن زوجته، البالغة من العمر 37 عامًا، وهو في الـ39، ولديهما ابن يبلغ من العمر خمس سنوات، أصبحت صورةً للتعبير عن الكسر والألم. وتركت له الصورة القاسية لشقيقه وهو يلتف حولها، وهذا المنظر يتردد في ذهنه حتى الآن.
 
وأضاف: "كانت زوجتي مشغولة بشكل متزايد مؤخرًا، ولكن كانت تبذل قصارى جهدها في العمل. هي وشقيقي يديران سويًا شركة تجديد عقارات، وكانا ينغمسان في الأعمال لدرجة أن الهاتف الجوال نادرًا ما كان يفارق جانبها".
 
وكشف الرجل أن "رغم أن حياتنا الجنسية لم تكن جيدة جدًا، إلا أنني كنت أصبّ ذلك في التعب. كانت زوجتي غالبًا تتأخرة عن المنزل بسبب انشغالها الكبير. وفي إحدى الأيام، واجهت بعض المشاكل في مكتبي كمحاسب، فتم إرسالنا جميعًا للعمل في المنزل".
 
وفي لحظة تاريخية صادمة، ضبطها مع شقيقه في غرفة نومهما، وقال: "ولحد الآن، بعد مرور أشهر، لا يزال الغضب يتسلل إلى داخلي. لدي علاقة معقدة مع أخي، ولكن زوجتي لم ترَ الجانب السيء منه مثلما رأيته أنا دائمًا. يعتبرها رائعة، ولكنني شهدت كيف يستغل سحره لكسب قلوب النساء، ثم يتخلى عنهن".
 
وختم الزوج المكسور قائلاً: "على الرغم من اعتذارات زوجتي وشعورها بالغباء، يظل من الصعب عليّ أن أنظر إليها. إنني أعيش في فوضى لا يمكن وصفها، وهذه القصة تعكس تحديات الكفاح بعد اكتشاف الخيانة العائلية".

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