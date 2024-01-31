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اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!

اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!







ووفقاً لموقع



ولكن قبل يوم واحد من الزفاف، التقت الشابة بالمغتصب أثناء عودتها إلى المنزل، واغتصبها في الشارع، ما أدى إلى إلغاء حفل الزفاف من قبل أهل العريس.



وقررت الشابة بعد ذلك أن تقدم شكوى ضد المجرم البالغ من العمر 24 عاماً، الذي تم احتجازه، وأُرسل إلى السجن.



زعم أن رجلاً اغتصب شابة تبلغ من العمر 23 عاماً قبل يوم من زفافها في منطقة "ريوا" في الهند ، مما أدى إلى إلغاء زواجها.ووفقاً لموقع "ذا تايمز اوف اينديا" ، كان من المقرر زواج الضحية في 3 كانون الأول.ولكن قبل يوم واحد من الزفاف، التقت الشابة بالمغتصب أثناء عودتها إلى المنزل، واغتصبها في الشارع، ما أدى إلى إلغاء حفل الزفاف من قبل أهل العريس.وقررت الشابة بعد ذلك أن تقدم شكوى ضد المجرم البالغ من العمر 24 عاماً، الذي تم احتجازه، وأُرسل إلى السجن.