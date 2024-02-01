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ثعبان ضخم هاجم حيوانها الأليف... وهذا ما فعلته الفتاة الشجاعة لإنقاذ الهامستر المسكين! (فيديو)
منوعات
2024-02-01 | 04:57
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ثعبان ضخم هاجم حيوانها الأليف... وهذا ما فعلته الفتاة الشجاعة لإنقاذ الهامستر المسكين! (فيديو)
ثعبان ضخم هاجم حيوانها الأليف... وهذا ما فعلته الفتاة الشجاعة لإنقاذ الهامستر المسكين! (فيديو)
أظهر مقطع فيديو أن فتاة في أستراليا، تبلغ من العمر 12 عامًا، هبت لإنقاذ الهامستر الخاص بها بعد أن حاول ثعبان ضخم أكله.
وفي الفيديو، شوهدت الفتاة وهي تتحرك إلى زاوية في فناء منزلها الخلفي، بحثًا عن حيوانها الأليف "ماكسيبون"، بحسب موقع
"فوكس نيوز"
.
وبعد ذهابها إلى الحديقة، ظهرت روزي وفي يدها ثعبان، ثم ركض كلب أسود نحوها.
وكان الهامستر الصغير داخل فم الثعبان. فحاولت الفتاة جاهداً إنقاذه من خلال التلويح بالثعبان شمالاً ويميناً.
وبعد ذلك، هرع والد روزي لإنقاذ ابنته وأمسك بالثعبان، بينما تم إطلاق سراح "ماكسيبون" الذي هرب بعيدًا.
Watch the latest video at
foxnews.com
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