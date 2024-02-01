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إهمال أولادها دفعها إلى اتخاذ قرار صادم... لن تصدقوا من سيحصل على ثروتها الهائلة!

إهمال أولادها دفعها إلى اتخاذ قرار صادم... لن تصدقوا من سيحصل على ثروتها الهائلة!







وفي التفاصيل، قررت "ليو" المقيمة في الصين أن تترك لقططتها كافة أموالها بعد موتها، لأنها كانت بمثابة صديقات لها، وأهملها أولادها في شيخوختها.



ومع ذلك، تم تعيين عيادة بيطرية محلية كمسؤول عن الميراث بسبب وجود مشكلات قانونية تتعلق بترك الأموال للحيوانات.



وعلى الرغم من وجود تحديات قانونية تحيط بهذا الموضوع في الصين، قال "تشين كاي"، المسؤول عن تسجيل الوصايا في بكين، إن هناك "بدائل لحل هذه المشكلة". اعترفت امرأة بأنها قررت ترك ثروتها البالغة 2.7 مليون دولار لحيواناتها الأليفة، بدلاً من أولادها، حيث ادعت أنهم لم يهتموا بها بما فيه الكفاية عندما تقدمت في السن، وفق موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، قررت "ليو" المقيمة في الصين أن تترك لقططتها كافة أموالها بعد موتها، لأنها كانت بمثابة صديقات لها، وأهملها أولادها في شيخوختها.ومع ذلك، تم تعيين عيادة بيطرية محلية كمسؤول عن الميراث بسبب وجود مشكلات قانونية تتعلق بترك الأموال للحيوانات.وعلى الرغم من وجود تحديات قانونية تحيط بهذا الموضوع في الصين، قال "تشين كاي"، المسؤول عن تسجيل الوصايا في بكين، إن هناك "بدائل لحل هذه المشكلة".