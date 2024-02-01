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استخدامها للهاتف أثناء الزفاف وضعها في موقع صعب... لكن رد فعل العروس كان قاسيًا جدًّا: إليكم ما حصل!

استخدامها للهاتف أثناء الزفاف وضعها في موقع صعب... لكن رد فعل العروس كان قاسيًا جدًّا: إليكم ما حصل!





وأوضحت المرأة أنها والعروس كانتا صديقتين مقربتين منذ الطفولة، لذا فإن جدالهما أزعجها حقًا، وفق ما نقل موقع "



وقالت المرأة إنها احترمت رغبة العروس، ولكن عندما بدأ حفل الاستقبال، اتصلت بها أختها بسبب حدوث مشكلة طارئة.



وفي هذا السياق، ذهبت المرأة لإخبار صديقتها بما حصل وأنها مضطرة إلى المغادرة، ولكن أحد المدعوين سبقها، فصرخت العروس بوجهها على الفور عندما أتت لمصارحتها.



ورغم شرحها للموقف، أخبرتها العروس أن هذا ليس عذرًا وأنه كان بإمكانها الانتظار حتى انتهاء الزفاف، ولكن المرأة غادرت على الفور للذهاب إلى المستشفى، حيث كانت والدتها متواجدة.



وعندما تعافت والدة المرأة، أصيبت الأخيرة بالذهول عندما راسلتها صديقتها المفضلة لمواصلة الجدال. كشفت امرأة كيف تشاجرت معها صديقتها المقربة لأنها استخدمت هاتفها أثناء حفل زفافها، يعد أن طلبت هي والعريس من الناس عدم استخدام الهاتف أثناء الحفل.وأوضحت المرأة أنها والعروس كانتا صديقتين مقربتين منذ الطفولة، لذا فإن جدالهما أزعجها حقًا، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وقالت المرأة إنها احترمت رغبة العروس، ولكن عندما بدأ حفل الاستقبال، اتصلت بها أختها بسبب حدوث مشكلة طارئة.وفي هذا السياق، ذهبت المرأة لإخبار صديقتها بما حصل وأنها مضطرة إلى المغادرة، ولكن أحد المدعوين سبقها، فصرخت العروس بوجهها على الفور عندما أتت لمصارحتها.ورغم شرحها للموقف، أخبرتها العروس أن هذا ليس عذرًا وأنه كان بإمكانها الانتظار حتى انتهاء الزفاف، ولكن المرأة غادرت على الفور للذهاب إلى المستشفى، حيث كانت والدتها متواجدة.وعندما تعافت والدة المرأة، أصيبت الأخيرة بالذهول عندما راسلتها صديقتها المفضلة لمواصلة الجدال.