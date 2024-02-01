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"هل هذا ابني حقًّا"؟!... تساؤل هذه الأم غريب جدًّا وما قررت القيام به مفاجئ!

"هل هذا ابني حقًّا"؟!... تساؤل هذه الأم غريب جدًّا وما قررت القيام به مفاجئ!







وقالت الأم إنها فكرت مؤخرًا في إجراء اختبار الحمض النووي، موضحة أنه كان هناك الكثير من التعقيدات أثناء ولادة ابنها، حيث نقلته الممرضات لمساعدته قبل استلامه من قبل والدته.



وعندما حصلت الأم على الطفل بعد ولادتها، شعرت بالذنب الشديد بسبب الفكرة التي راودتها، ولكنها لم تستطع ألا تشك في احتمالية أن يكون ليس ابنها لأن الأخير بدين للغاية، كما أنه لا يوجد تشابه بينهما وبين أطفالها الآخرين.



وتساءلت المرأة عن كيفية تصرفها تجاه الوضع بحال اتضح أن الولد فعلًا ليس ابنها، خصوصًا أنها تحبه كثيرًا ما يصعّب الوضع أكثر. اعترفت إحدى الأمهات بأنها تعتقد أن المستشفى قامت بتبديل ابنها عند الولادة، وهي غير متأكدة من كيفية التصرف تجاه هذه المعضلة، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وقالت الأم إنها فكرت مؤخرًا في إجراء اختبار الحمض النووي، موضحة أنه كان هناك الكثير من التعقيدات أثناء ولادة ابنها، حيث نقلته الممرضات لمساعدته قبل استلامه من قبل والدته.وعندما حصلت الأم على الطفل بعد ولادتها، شعرت بالذنب الشديد بسبب الفكرة التي راودتها، ولكنها لم تستطع ألا تشك في احتمالية أن يكون ليس ابنها لأن الأخير بدين للغاية، كما أنه لا يوجد تشابه بينهما وبين أطفالها الآخرين.وتساءلت المرأة عن كيفية تصرفها تجاه الوضع بحال اتضح أن الولد فعلًا ليس ابنها، خصوصًا أنها تحبه كثيرًا ما يصعّب الوضع أكثر.