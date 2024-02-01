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زوجها على علاقة سرية مع أمها... يتبادلان الرسائل والصور الفاضحة وهذا ما يخططان له!
منوعات
2024-02-01 | 09:58
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زوجها على علاقة سرية مع أمها... يتبادلان الرسائل والصور الفاضحة وهذا ما يخططان له!
زوجها على علاقة سرية مع أمها... يتبادلان الرسائل والصور الفاضحة وهذ ما يخططان له!
أصيبت امرأة حامل بالصدمة بعد أن اكتشفت علاقة زوجها بوالدتها. وعثرت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا على رسائل صريحة بين زوجها ووالدتها على هاتف شريكها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وقالت الزوجة: "لقد اكتشفت أن زوجي البالغ 30 عامًا، يمارس الجنس مع والدتي، التي تبلغ 52 عامًا. أنا بصراحة لا أعرف كيف أتصرف. أنا حامل في الشهر الرابع وأحاول ألا أشعر بالتوتر من أجل الجنين."
وكان لدى المرأة بعض الشكوك حول خيانة زوجها لها، لكنها لم تتخيل أبدًا أن "عشيقته السرية" ستكون والدتها.
وتذكرت مدى سعادته عندما أعلنت حملها، وكيف كان يهتم بها. لكن سلوكه تغير بشكل جذري بعد أسبوعين.
وأضافت: "كان يقبلني ويخبرني كم كان محظوظاً بوجودي، لكنه تغير الآن. وبعد حوالي أسبوعين من إعلان حملي، توقف عن عناقي وتقبيلي كالعادة. كما توقف عن تناول الوجبات التي كنت أعدها له بعد العمل وقال إنه تناول بعض الوجبات السريعة. ولاحظت أيضًا أنه قام بتغيير صورتنا على هاتفه الذي وجدت عليه رسائل نصية وفيديوهات ومجموعة من الصور مع والدتي".
وتابعت: "أشعر بغثيان شديد عندما أفكر فيما رأيته. لقد رأيت صوراً لأمي وهي ترتدي ملابس داخلية وكان هو يرد بصور فاضحة".
ولكن أكثر ما أزعج الزوجة هو رسالة أرسلتها والدتها لزوج ابنتها تعترف فيها بحبها العميق له، قائلة إن ابنتها يجب أن تتعلم قبول أنهما خلقا لبعضهما البعض. بينما اعتبر الزوج أنه يجب عليهما إنهاء العلاقة لأنه لا يريد أن يجرح زوجته، لكن الأم أصرّت على إبقاء الأمر سراً.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها الأم لزوج ابنتها: "أنا أحبك كثيرًا، أكثر مما تعتقد. لقد ساعدتني خلال وفاة زوجي الحبيب، ولهذا أشكرك حقًا. أعلم أنه من الصعب عليك الحفاظ على سر مثل هذا. أنا أحب ابنتي من كل قلبي ولكن عليها أن تتقبل في النهاية أن الحب هو الحب وأن القلب يريد ما يريد. وقلوبنا تريد بعضها البعض. لقد اعتقدت أنه لن يحبني أحد مثل زوجي لأنني مجرد امرأة عجوز، ولكنك جعلتني أحب نفسي من جديد وجعلتني أشعر بالشباب والجاذبية مرة أخرى. لذلك، يجب أن نستمر في الاستمتاع والاعتزاز ببعضنا البعض".
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