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اقترحت على عائلتها القيام باختبارات الحمض النووي... ولكن ما اكتشفته عن جدها لم يكن متوقعًا!

اقترحت على عائلتها القيام باختبارات الحمض النووي... ولكن ما اكتشفته عن جدها لم يكن متوقعًا!







وشاركت المرأة كيف تعرفت على عائلة جدها المخفية بعد 45 عامًا، حيث قامت بإجراء اختبار الحمض النووي في المنزل، ثم حصلت على مجموعة منها لإخوتها ووالدها: كما شجعت أبناء عمومها الآخرين على القيام بذلك.



وأضافت المرأة أن جدها متزوج من امرأة أخرى وليست جدتها، حيث أقاما حفل زفاف، ولديه مجموعة من الأطفال والأحفاد مع عائلته الأخرى، ولكن زواج الأخير ليس قانونيًّا.



واستطردت المرأة لتشرح كيف يسافر جدها كثيرًا للعمل، لكن عائلته لم تعتقد أبدًا أنه سيكون من النوع الذي يعيش حياة مزدوجة سرية.



وأضافت المرأة أن جدتها تحطمت بسبب هذا الخبر، بعد 45 عاما من الزواج، وتمنت لو لم تقترح القيام بالاختبار لأن عائلتها تدمرت بسبب تلك الفكرة. اكتشفت امرأة أن جدها لديه عائلة ثانية سرية، موضحةً كيفية قيامها بهذا الاكتشاف المذهل، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وشاركت المرأة كيف تعرفت على عائلة جدها المخفية بعد 45 عامًا، حيث قامت بإجراء اختبار الحمض النووي في المنزل، ثم حصلت على مجموعة منها لإخوتها ووالدها: كما شجعت أبناء عمومها الآخرين على القيام بذلك.وأضافت المرأة أن جدها متزوج من امرأة أخرى وليست جدتها، حيث أقاما حفل زفاف، ولديه مجموعة من الأطفال والأحفاد مع عائلته الأخرى، ولكن زواج الأخير ليس قانونيًّا.واستطردت المرأة لتشرح كيف يسافر جدها كثيرًا للعمل، لكن عائلته لم تعتقد أبدًا أنه سيكون من النوع الذي يعيش حياة مزدوجة سرية.وأضافت المرأة أن جدتها تحطمت بسبب هذا الخبر، بعد 45 عاما من الزواج، وتمنت لو لم تقترح القيام بالاختبار لأن عائلتها تدمرت بسبب تلك الفكرة.