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بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)

منوعات
2024-02-01 | 11:08
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بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)
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بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)

بعد رحلة سياحية جميلة... عاد إلى منزله لكن المشهد كان صادمًا! (صورة)

شعر رجل بالغضب بعد عودته من رحلة سياحية بسبب حالة الفناء الخارجي والخلفي لمنزله، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، ذهب الرجل في إجازة لمدة أربعة أسابيع مع عائلته وعاد إلى منزله حيث وجد نبتة "الروبينا" الموجودة في حديقة المنزل الخلفية في حالة نمو مفرط.

وقبل ستة أشهر، تم قطع هذه النبتة إلا أن الروبينيا ظل ينمو باستمرار، كما واصلت الأسرة اقتلاعها كل مرة.

واعتقد الرجل أن كل شيء على ما يرام، إلا أنه صُدم  بالنمو المرعب الذي بلغته النبتة في غياب الأخير، إذ جعلت الفناء الخلفي يبدو وكأنه غابة.
 

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