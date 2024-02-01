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حادثة مروعة... حاول دهسها ثم سكب مادة الأسيد عليها وابنتها في الطريق: إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-02-01 | 13:23
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حادثة مروعة... حاول دهسها ثم سكب مادة الأسيد عليها وابنتها في الطريق: إليكم التفاصيل!
في لحظة مروعة شهد فيها سكان كلافام كومون في جنوب لندن هجوم مشتبه به باستخدام مواد كيميائية، حيث دهس المهاجم أمًا بسيارته قبل أن يهاجم فتاة صغيرة على الأرض، في هجوم "مستهدف" نتج عنه إصابة الأم وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات.
تُظهر كاميرات المراقبة اللقطات المروعة للرجل وهو يهم باتجاه باب السائق ويدخل بينما تقف المرأة البالغة من العمر 31 عامًا وطفلتها أمام الباب، وأيديهما على وجوههما. يقود الرجل سيارته نحو المرأة، ثم يخرج ويفتح الباب الخلفي ليسحب ابنة المرأة الصغيرة بعنف ويُلقيها على الأرض كما لو كان في حلبة مصارعة. وفي لحظة ما، يقوم الرجل برش مادة قلوية، مثل الأسيد، على الأم وابنتيها.
وصف المتفرجون بصدمة كيف تحولت بشرة المرأة إلى اللون الأسود وتم تقشير وجهها، حيث كانت تصرخ "لا أستطيع أن أرى، لا أستطيع أن أرى" بعد تعرضها لرش المادة الكيميائية.
الأم وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات يتلقيان العلاج في المستشفى نتيجة الإصابات التي قد تكون قد غيّرت حياتهما، وتم علاج ابنتها الأخرى البالغة من العمر ثمانية أعوام من حروق أقل خطورة. وتقول الشرطة إن المهاجم كان معروفًا للضحية.
وقال شاهد على الحادث إن الأم كانت في السيارة مع الرجل وطفليها، وتطورت الأحداث بعد خروج الزوجين من السيارة وبدأوا في القتال، وعاد الرجل إلى السيارة زاعمًا أنه حاول دهس المرأة.
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