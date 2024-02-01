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"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!

منوعات
2024-02-01 | 14:40
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&quot;شعرت بالاشمئزاز&quot;... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!
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"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!

أعلن القاضي براءته من طبيب يعمل في بوسطن، والذي كان يواجه اتهامات بالقيام بأفعال غير لائقة، تتضمن الاستمناء بجوار فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا على متن رحلة جوية، وذلك بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام في محكمة اتحادية في بوسطن بالولايات المتحدة.
 
أعرب الطبيب، سوديبتا موهانتي، عن ارتباكه إزاء سبب هذا الاتهام الذي وصفه بأنه "مدمر". وأفاد في بيان قائلاً: "كانت خطيبتي تجلس بجانبي في تلك الرحلة، ولا أحد منا يستطيع أن يفهم سبب حدوث هذا لنا".
 
وأضاف: "لقد خصصت حياتي لرعاية الآخرين كطبيب، وكان من الصادم أن أُتهم بهذه الاتهامات الزائفة".
 
وقد وقع الحادث المزعوم على متن رحلة طيران إلى هاواي في أيار 2022، حيث اتهم الطبيب بسلوك غير لائق بسبب ممارسته الاستمناء حتى القذف، بعد أن لاحظت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا سرواله عندما سقطت البطانية التي كانت تغطيه.
 
ووفقًا لشهادتها، وضعت البطانية على الطبيب وكان يحرك ساقه عندما انزلقت البطانية. بعد أن ذهبت إلى الحمام، انتقلت إلى مقعد آخر وشعرت بعدم الراحة والاشمئزاز الشديد.
 
وبعد وصولها إلى بوسطن، شاركت المراهقة تجربتها المروعة مع أجدادها الذين كانوا يسافرون معها، مما دفعهم إلى إعلام رجال الشرطة. وذكرت موهانتي أن الركاب والمضيفات لم يتصرفوا بشكل مناسب خلال الوقت الذي اتهمت فيه الفتاة بسلوك غير لائق.
 
وبعد توجيه الاتهام له في أيلول، اختار الطبيب إجراء المحاكمة أمام القاضي، مما يعني أن الحكم صدر بواسطة القاضي نفسه وليس من قبل هيئة محلفين. وكان يمكن أن يواجه الطبيب عقوبة تصل إلى 90 يومًا في السجن وغرامة تبلغ أكثر من 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى الإفراج تحت الإشراف لمدة عام إذا ثبتت إدانته. وأعرب المدعين عن خيبة أملهم إزاء النتيجة، معتبرين أنهم ليس لديهم أي تحفظات بشأن متابعة القضية.
 

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