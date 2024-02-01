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مشهد يحبس الأنفاس... سقوط مراهقة من الكرسي المتحرك المرتفع خلال رحلة تزلج (فيديو)

منوعات
2024-02-01 | 16:15
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مشهد يحبس الأنفاس... سقوط مراهقة من الكرسي المتحرك المرتفع خلال رحلة تزلج (فيديو)
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مشهد يحبس الأنفاس... سقوط مراهقة من الكرسي المتحرك المرتفع خلال رحلة تزلج (فيديو)

نُقلت فتاة مراهقة إلى المستشفى بعد سقوطها من ارتفاع أكثر من 30 قدمًا من كرسي رفع في أعلى منتجع للتزلج في كاليفورنيا، على الرغم من سقوطها في شبكة كان يحتفظ بها موظفو المنتجع.
 
ويُظهر مقطع فيديو صادم المتفرجين وهم يلهثون من الرعب بينما تتدلى الشابة البالغة من العمر 16 عامًا ثم تسقط من الكرسي المتحرك في Mammoth Mountain في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم السبت.
 
وتم إيقاف المصعد وانضم المتطوعون إلى الموظفين في محاولة لمنع سقوط الشابة، وفق موقع "ديلي ميل".
 
وقال المنتجع إن الفتاة لم تكن تجلس بشكل صحيح عندما انطلق المصعد وبدأت "تنزلق" عن الكرسي، لكن الحادث أثار غضب المتزلجين الذين اتهموا مشغلي المصعد بعدم الاهتمام.
 

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