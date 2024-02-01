سائحة تتعرض للإعتداء الجنسي في منتجع... وهكذا تمكن المغتصب من استدراجها!

تعرضت سائحة بريطانية للاغتصاب في أحد المنتجعات في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت المرأة، 29 عاماً، إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل رجل يحمل وشماً مميزاً، يُعتقد أنه إيطالي-مغربي ويبلغ من العمر 25 عاماً، في منتجع "تيرمي دي ميلانو" الصحي وسط المدينة الإيطالية.

وادّعت السائحة الإنجليزية أن الرجل اقترب منها في المنتجع الصحي بينما كانت تسترخي مع صديقة. وبحسب ما ورد كانا يعرفان بعضهما البعض ويشربان الكحول معًا.

وبعد أن دعاها لمرافقته إلى غرفة تغيير الملابس للرجال، أصبح المشتبه به عنيفاً واغتصبها، حصل ذلك ليل الاثنين حوالي الساعة 10 مساءً، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبدورها، صرخت الشابة طلباً للمساعدة ولفتت انتباه صديقتها، مما دفع الرجل إلى الفرار.

ويبحث رجال الشرطة الإيطالية من Carabinieri عن المغتصب المزعوم بعد أن أبلغت البريطانية عن الاعتداء، فور عودتها إلى الفندق الذي تقيم فيه في حوالي الساعة 11 مساءً.