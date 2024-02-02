أم تنقذ ابنتها الصغيرة في اللحظة الأخير من زواج قسري... خدعها زوجها وهذا ما فعله بهما!

تم إنقاذ فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عامًا من مواجهة زواج قسري في باكستان، حيث تم الكشف مؤخراً عن تفاصيل مروعة حول الحادث.

وفقاً لموقع " ديلي ميل "، تم ترتيب حفل زفاف للفتاة، ولكن توقف في اللحظة الأخيرة عندما تم إعادتها جوًا إلى المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

وتمثلت المأساة عندما قامت والدة الفتاة، البالغة من العمر 40 عامًا، بإرسال رسالة نصية تطلب المساعدة إلى جارها في إنجلترا. وقالت الأم: "أرسلت رسالة إلى جارنا في حالة يرثى لها لأن ابنتي كانت على وشك الزواج برجل بالغ بناءً على تعليمات والدها".

وكشفت الوالدة عن أنه عندما ذهبت العائلة في عطلة إلى باكستان في آب، واكتشفت أن زوجها قد خدعها وتركها مع ابنتها مع عائلته في باكستان، حيث سيطرت عائلته على حياتها وأُخبرتها بأن ابنتها ستتزوج ابن عمها البالغ من العمر 19 عامًا.

وقد قامت الأم بنداء يائس للمساعدة في أواخر تشرين الأول، وكان الجار، الذي يعمل في جمعية خيرية لمكافحة إساءة معاملة النساء، هو المنقذ. وتم استدعاء المسؤولين في السفارة البريطانية في باكستان، وتم إقناع عائلة الوالد بإعادة جوازات السفر.

تم توجيه تحذير من المحكمة بأن الفتاة كانت في خطر الزواج القسري، وتم إصدار أمر للإنتربول لتنبيه المطارات بالاحتياطات اللازمة لمنع تهريبها خارج باكستان.