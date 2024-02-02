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يعود لقرون... هدم مسجد وتدنيس القبور من حوله في هذا البلد (فيديو)

منوعات
2024-02-02 | 02:20
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يعود لقرون... هدم مسجد وتدنيس القبور من حوله في هذا البلد (فيديو)
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يعود لقرون... هدم مسجد وتدنيس القبور من حوله في هذا البلد (فيديو)

قامت جرافات بتدمير مسجد يعود تاريخه لقرون في العاصمة الهندية، وفقًا لتصريح عضو في لجنة إدارة الموقع يوم الخميس، كجزء من عملية هدم تستهدف إزالة المباني "غير القانونية" من منطقة محمية الغابات.
 
ووفق وكالة فرانس برس، يأتي الهدم في وقت حساس في الهند مع تزايد جرأة النشطاء القوميين في حملتهم الطويلة لاستبدال العديد من المساجد البارزة بمعابد هندوسية.
 
ويقول القائمون على مسجد أخونجي في نيودلهي، إن عمره حوالي 600 عام، وكان يعيش فيه 22 طالبا مسجلين في مدرسة داخلية إسلامية.
 
وتم هدم المسجد الثلاثاء في غابة في مهرولي، وهو حي ثري تنتشر فيه آثارعمرها قرون من المستوطنات التي سبقت دلهي الحديثة.
 
وقال عضو لجنة إدارة المسجد محمد ظفار لوكالة فرانس برس إن المسجد لم يتلق أي إشعار مسبق قبل تنفيذ عملية الهدم "في ظلام الليل".
 
وأضاف أنه تم أيضا تدنيس العديد من القبور في مجمع المسجد، ولم يُسمح لأحد بإخراج نسخ من القرآن أو مواد أخرى من داخل المسجد قبل هدمه.
 
وقال ظفار "لقد دفن هناك العديد من شخصياتنا المبجلة وأسلافي. ولا يوجد أي أثر للمقابر الآن" موضحا "تم إزالة أنقاض المسجد والقبور وإلقائها في مكان آخر".
 
ولم تستجب هيئة تطوير دلهي، وهي الوكالة الرئيسية لإدارة الأراضي في المدينة والمسؤولة عن تنفيذ عمليات الهدم، لطلبات فرانس برس للتعليق.
 

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