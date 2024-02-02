الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!

منوعات
2024-02-02 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي&quot;... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!

"أقضي ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي"... تعيش مع زوجها وعشيقها في منزل واحد وهذا عدد عشاقها!

تقول جينيفر مارتن إنها وزوجها دانيال كانا يكافحان من أجل دفع الإيجار حتى رحبا بمستأجر جديد غير متوقع في منزلهما - صديقها تاي.

وتحدثت الأم المتعددة الزيجات مع صحيفة The Post يوم الأربعاء، قائلة إن وضعها المعيشي غير التقليدي كان بمثابة نعمة مالية وسط ارتفاع التضخم، نظرًا لوجود ثلاثة بالغين عاملين الآن لتقسيم التكاليف.

وقالت مارتن - التي تنحدر من ريتشموند بولاية فيرجينيا -: "لقد عانينا أنا ودانيال ماليًا بالتأكيد قبل انتقال تاي للعيش هنا... كان السكن سيئاً بشكل خاص في هذه المنطقة."

وتزوجت جينيفر، 35 عامًا، ودانيال، 36 عامًا، في عام 2008 وسرعان ما رزقا بطفلين معًا.

وفي عام 2015، قرر الزوجان فتح زواجهما ومحاولة تعدد الزيجات. وبعد ثلاث سنوات، التقت جينيفر بتاي، 33 عاماً، وسرعان ما أصبح صديقها.

وقبل انتشار جائحة فيروس كورونا مباشرة، قررت جينيفر ودانيال الترحيب بتاي في منزلهما، حيث سيساعد في تقسيم الإيجار. يدفع الثلاثي 1,537 دولارًا شهريًا، ويدفع تاي 700 دولار مقابل حصته.

ومع ذلك، ليست تكلفة الإيجار فقط هي التي أصبحت أقل عبئًا بسبب الانقسام الثلاثي. تدفع جينيفر ودانيال ثمن البقالة، بينما يغطي تاي تكلفة المرافق والواي فاي. لقد أصبح أيضًا قريبًا من أطفال جينيفر ودانيال ويدفع أحيانًا نفقاتهم.

وتعمل جينيفر حاليًا كمحررة مستقلة، ودانيال مدرسًا في مدرسة خاصة، وتاي مديرًا لبنك. ويحققون مجتمعين دخلاً سنويًا يبلغ حوالي 155 ألف دولار، كما تمكنوا من الادخار لشراء منزل معًا.

وفي كانون الأول من العام الفائت، حصل الثلاثي على منزل مكون من أربعة أسرة وثلاثة حمامات مقابل 325 ألف دولار.

وقالت جينيفر لصحيفة The Post: "بالتأكيد لا أعتقد أننا كنا سنتمكن من شراء منزل من دون تاي... لا أعرف تقريبًا أي شخص في مثل عمري في ريتشموند يمتلك منزلاً، ومن بين أولئك الذين يمتلكون منزلاً، كانوا في منتصف أو أواخر الثلاثينيات قبل أن يفعلوا ذلك. يبدو الوضع المالي حزينًا ويائسًا بالنسبة للكثير من جيل الألفية الذين أعرفهم، خاصة منذ عودة مدفوعات القروض الطلابية."

في الإيجار الحالي، تتناوب جينيفر على قضاء ليلتين في غرفة نوم دانيال وليلتين في غرفة نوم تاي - وهي ممارسة تقول إنها ستستمر فيها عندما ينتقلون جميعًا إلى العقار الذي اشتروه مؤخرًا في الشهر المقبل.

وصرحت جينيفر: "أعرف أشخاصًا متعددي الزيجات يعتقدون أن كل شخص متعدد الزيجات يجب أن يكون لديه غرفة نوم خاصة به، ولكن نظرًا لأن لدينا أطفالًا، فإن هذه المساحة الإضافية تعتبر ترفًا... بدلاً من ذلك، أقوم بتبديل الأسرّة بين غرفة تاي وغرفة دانييل كل ليلتين، ولدي سلة أحملها من غرفة إلى أخرى تحتوي على أساسياتي الليلية مثل غسول الوجه وكريم الليل والكتاب الذي أقرؤه... أحاول أن أجعل الأمر عادلاً قدر الإمكان فيما يتعلق بترتيبات النوم بين تاي ودانيال."

وأوضحت جينيفر أن كلا من تاي ودانيال يرون أيضًا أشخاصًا آخرين.

وقالت جينيفر: "دانيال لديه شريك جاد غير ثنائي يراه مرة واحدة في الأسبوع، بينما لدى تاي شريك مسافات طويلة في بيتسبرغ، وأحيانًا يتواصل مع أشخاص آخرين ويواعدهم محليًا... لدي أيضًا علاقتان غير رسميتين، مع امرأة ورجل يواعدان بعضهما البعض أيضًا."

ورغم أن الوضع المعيشي للثلاثي قد يثير الدهشة، فمن الممكن اعتباره نسخة غير تقليدية من "التضخم"، حيث يسارع الأزواج الذين يعانون من ضائقة مالية إلى الانتقال للعيش معا لخفض تكاليف المعيشة.

وقالت جنيفر لصحيفة The Post: "نحن سعداء حقاً، وننسجم بشكل رائع، وأطفالي يزدهرون مع ثلاثة شركاء"، مضيفة أن ذلك كان بمثابة نعمة لأكثر من مجرد حسابها المصرفي.

ونشأت جينيفر في عائلة إنجيلية محافظة، وتقول إنها اختارت تربية طفليها بعقلية أكثر تسامحًا.

وأوضحت جينيفر: "من الممكن أن يكون لديك علاقات ناجحة متعددة عندما يكون لديك أساس متين ومهارات تواصل رائعة وتحيط نفسك بأشخاص طيبين يجمعون ما بينهم بشكل عام".

"لقد أصبح تعدد الزوجات أكثر شيوعًا، ولن يختفي في أي وقت قريب، لذلك أعتقد أنه يجب على النقاد تجاوزه والمضي قدمًا والتعود على الفكرة".
 

آخر الأخبار

منوعات

ليلتين

دانيال

وليلتين

تاي"...

زوجها

وعشيقها

عشاقها!

LBCI التالي
فيديو ضج مواقع التواصل... طفلان مكبلان يتعرضان للضرب والتعنيف في بلد عربي
احتفال غريب بعيد الحب... حديقة حيوانات تمنحكم فرصة الانتقام: امنحوا اسم حبيبكم السابق لصرصور وهذا ما سيحصل بعدها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-06

وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!

LBCI
منوعات
2024-01-08

قصة حب غريبة تعيشها "تيك توكر"... اكتشفت أن حبيبها هو ابن عمها وهذا ما فعلاه! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-11

"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!

LBCI
منوعات
2023-11-23

"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:41

طفل مرض بشكل مفاجىء وتوفي بين ذراعي والدته... وهذا ما حصل في وجهه الصغير!

LBCI
منوعات
08:35

شبح أنقذ حياة ابنتها الرضيعة... سمعت صوتا يناديها وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
08:31

عمره لم يكن حاجزًا أمامه... رجل تسعيني يتمتع بقوام شاب أربعيني: إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
08:28

ردّ فعله كان صادمًا... تشاجر مع حبيبته: والسبب هدية عيد الحب؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:06

بعد ٣٠ سنة على عملية قتل وحشية... الشرطة تكتشف أمرًا مهمًا وما علاقة خاتم الضحية؟

LBCI
صحف اليوم
00:01

"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
منوعات
2024-01-29

سرق مصرفاً وهرب... لن تصدقوا أين عثرت عليه الشرطة!

LBCI
منوعات
2024-01-26

أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

حزب الله يستهدف مراكز اسرائيلية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
04:30

أسامة حمدان للـLBCI: لن نقبل بأي تدخل اسرائيلي في ادارة الشؤون الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
03:21

رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اعتكاف المساعدين القضائيين: تأثيره عالناس والحلول بثواني

LBCI
أخبار دولية
13:15

ليف: واشنطن أرسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ضريبة الأرباح المستجدة ما زالت تشغل شركات إستيراد المحروقات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024

LBCI
أخبار دولية
2024-02-01

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-01

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:01

"المركزي" يتجّه اليوم الى إصدار تعميم يوحّد فيه سعر الصرف... وهذا ما قالته مصادر مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
خبر عاجل
12:46

المتحدث باسم الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

LBCI
خبر عاجل
05:08

حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤

LBCI
منوعات
14:40

"شعرت بالاشمئزاز"... طبيب مارس العادة السرية بجوار مراهقة خلال رحلة جوية!

LBCI
خبر عاجل
13:54

مسؤول قطري لرويترز: لا يوجد اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة حتى الآن وحماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي لكن لم ترد بعد

LBCI
خبر عاجل
09:48

سي.بي.إس: واشنطن توافق على شن هجمات على أهداف إيرانية في العراق وسوريا

LBCI
أخبار دولية
04:37

مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية بدمشق

LBCI
اقتصاد
02:14

أسعار البنزين والمازوت ترتفع... كيف أصبحت؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More