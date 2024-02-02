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فيديو ضج مواقع التواصل... طفلان مكبلان يتعرضان للضرب والتعنيف في بلد عربي
منوعات
2024-02-02 | 05:22
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فيديو ضج مواقع التواصل... طفلان مكبلان يتعرضان للضرب والتعنيف في بلد عربي
تفاعلت الشبكات الاجتماعية في مصر خلال الساعات الأخيرة بشكل واسع مع فيديو يظهر اعتداءً من قبل رجل وامرأة على طفلين كانا مكبلي الأيدي في منطقة السويس.
الفيديو، الذي تم تداوله على منصة "إنستغرام"، أظهر أحد الأطفال مكبل اليدين من الخلف، بينما كانت إحدى السيدات تعاتبهما، وظهر الطفل الآخر وهو يتعرض للضرب على يد أحد الأشخاص، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن الطفلين هما ابنا السيدة، والرجل هو زوج والدتهما، حيث يقيمون في منطقة فيصل بالسويس، وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين.
وتمكنت القوات الأمنية من القبض على الجانيين اللذين اعترفا بارتكابهما للاعتداء، حيث أوضحا أنهما لا يرغبان في وجود الطفلين معهما في نفس المنزل بسبب رفض والدهما استضافتهما، وفقًا لبيان الشرطة الصادر اليوم الجمعة.
يجدر بالذكر أن وزارة الداخلية والجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
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