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بعد ٣٠ سنة على عملية قتل وحشية... الشرطة تكتشف أمرًا مهمًا وما علاقة خاتم الضحية؟

بعد ٣٠ سنة على عملية قتل وحشية... الشرطة تكتشف أمرًا مهمًا وما علاقة خاتم الضحية؟





وفي التفاصيل، عثر زوج "مارينا كوبيل" عليها مقتولة في شقتها في شارع تشيلتيرن، مارليبون، عام 1994، بعد تعرضها للطعن 140 مرة.



وفي هذا السياق، لم يتم حل القضية إلا بعد مراجعتها عام 2022، عندما تطابقت الشعرة التي عُثر عليها داخل خاتم مارينا، مع القاتل "سانديب باتيل"، والذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا حينها.



وقال المدعي العام، "بيل إملين جونز"، لهيئة المحلفين إن زوج الضحية كان يحاول الوصول إلى زوجته يومها، والتي كانت تسكن في لندن، حيث استأجرت شقة. كذلك كانت تعمل كوبيل في مجال الجنس، واستخدمت الشقة في لندن لمقابلة عملائها خلال الأسبوع، ومن ثم كانت تقضي عادةً عطلات نهاية الأسبوع مع زوجها في منزلهما في ميدلاندز.



وأوضح جونز أن علاقة الزوجين كانت سعيدة حيث تقبّل الرجل مجال عمل زوجته. وقلق الزوج كثيرًا يومها، لأن كوبيل لم تكن ترد على هاتفها، لكن ما وجده عندما وصل إلى لندن كان مروعا.



وكان الدم في كل مكان، على الأرض، أغطية السرير، الأثاث والجدران حيث طعنت كوبل حتى الموت، كما كانت الإصابات في مقدمة رقبتها، ما تسبب في فقدانها كميات كبيرة من الدم من الشريان تحت الترقوة والوريد الوداجي الأيسر. استطاعت الشرطة البريطانية العثور على متهم في جريمة قتل بعد ما يقرب من 30 عامًا من مقتل الضحية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، عثر زوج "مارينا كوبيل" عليها مقتولة في شقتها في شارع تشيلتيرن، مارليبون، عام 1994، بعد تعرضها للطعن 140 مرة.وفي هذا السياق، لم يتم حل القضية إلا بعد مراجعتها عام 2022، عندما تطابقت الشعرة التي عُثر عليها داخل خاتم مارينا، مع القاتل "سانديب باتيل"، والذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا حينها.وقال المدعي العام، "بيل إملين جونز"، لهيئة المحلفين إن زوج الضحية كان يحاول الوصول إلى زوجته يومها، والتي كانت تسكن في لندن، حيث استأجرت شقة. كذلك كانت تعمل كوبيل في مجال الجنس، واستخدمت الشقة في لندن لمقابلة عملائها خلال الأسبوع، ومن ثم كانت تقضي عادةً عطلات نهاية الأسبوع مع زوجها في منزلهما في ميدلاندز.وأوضح جونز أن علاقة الزوجين كانت سعيدة حيث تقبّل الرجل مجال عمل زوجته. وقلق الزوج كثيرًا يومها، لأن كوبيل لم تكن ترد على هاتفها، لكن ما وجده عندما وصل إلى لندن كان مروعا.وكان الدم في كل مكان، على الأرض، أغطية السرير، الأثاث والجدران حيث طعنت كوبل حتى الموت، كما كانت الإصابات في مقدمة رقبتها، ما تسبب في فقدانها كميات كبيرة من الدم من الشريان تحت الترقوة والوريد الوداجي الأيسر.