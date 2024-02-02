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"أشعر بالاشمئزاز"... ما طلبه منها زوجها السابق لا يُصدق: "حبيبتي المراهقة مثيرة وأنت كبيرة في السن ومستهلكة"!
منوعات
2024-02-02 | 08:18
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"أشعر بالاشمئزاز"... ما طلبه منها زوجها السابق لا يُصدق: "حبيبتي المراهقة مثيرة وأنت كبيرة في السن ومستهلكة"!
"أشعر بالاشمئزاز"... ما طلبه منها زوجها السابق لا يُصدق: "حبيبتي المراهقة مثيرة وأنت كبيرة في السن ومستهلكة"!
كشفت امرأة أن زوجها السابق طلب منها أن تكون الأم البديلة لطفله الذي سينجبه من صديقته الجديدة، على الرغم من عدم وجود علاقة تذكر تجمعه بطفلتهما التي يتشاركانها معًا.
وقد يكون الأمر وقتًا صعبًا عندما ينتقل الزوج السابق لعلاقة مع شريك جديد، خاصة عندما يكون هناك أطفال. من الناحية المثالية، يتقبل الجميع ويتم التعامل مع الموقف باحترام وحساسية.
لكن بالنسبة لهذه السيدة المطلقة، لم يكن هذا هو الحال بالتأكيد عندما أخبرها زوجها السابق أن لديه صديقة جديدة. كانت علاقتهما بالفعل مثيرة للجدل للغاية بسبب الصعوبات المتعلقة بالابنة التي يتشاركانها معًا، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وشاركت قصتها مع الآخرين على Reddit حيث توسعت في قضايا الأبوة والأمومة. وكتبت: "إنه لا يفعل شيئًا لها على الإطلاق. لقد طلب الحضانة الكاملة لأنه لا يريد دفع إعالة الطفل. وأخيراً جعلته يوافق على الزيارات الخاضعة للإشراف وعدم دعم الطفلة مطلقًا".
وعلى الرغم من ذلك، لم ير ابنته خلال الأشهر الثلاثة الفائتة ولم يكن لدى الزوجين السابقين أي اتصال خلال تلك الفترة، إلا من خلال طرف ثالث. كان ذلك حتى قرر إخبار زوجته السابقة عن "صديقته المثيرة البالغة من العمر 18 عامًا". واتفق الثنائي السابق على إخبار بعضهما البعض عن أي علاقات جديدة لأن هذا الشخص قد يلتقي بابنتهما.
وكشفت أن ما لم تعتمد عليه هو تلقي الكثير من المعلومات عن صديقته الجديدة: "إنه يرسل لي دائمًا عن طريق الخطأ صورًا عارية لها بالبكيني. أو يرسل لي رسائل عن طريق الخطأ مخصصة لها".
وكأن ذلك لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فقد كشف بعد ذلك عن رغبته في إنجاب طفل مع سيدته الجديدة. وأضافت: "إنه غير مسؤول وهي غير ناضجة، لذا فإنهما يصنعان والدين فظيعين".
لكن الأمور اتخذت منعطفًا أكثر غرابة عندما طلب من زوجته السابقة أن تكون الأم البديلة لطفلهما.
ثم كشفت بعد ذلك عن السبب المذهل الذي قدمه لهذا الطلب الغريب: "إن جسدها المراهق مثير للغاية وأنا كبيرة في السن ومستهلكة".
وانهالت التعليقات التي كشفت صدمة المتابعين من قصة هذه السيدة، وطالت الانتقادات اللاذعة تصرف الرجل.
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بالاشمئزاز"...
زوجها
السابق
يُصدق:
"حبيبتي
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