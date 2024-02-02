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السفر عبر الزمن يعود إلى الواجهة... صورة تتسبب بجدل واسع وهذا ما ظهر فيها! (صورة)

منوعات
2024-02-02 | 08:14
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السفر عبر الزمن يعود إلى الواجهة... صورة تتسبب بجدل واسع وهذا ما ظهر فيها! (صورة)
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السفر عبر الزمن يعود إلى الواجهة... صورة تتسبب بجدل واسع وهذا ما ظهر فيها! (صورة)

السفر عبر الزمن يعود إلى الواجهة... صورة تتسبب بجدل واسع وهذا ما ظهر فيها! (صورة)

أثارت صورة قديمة للبريطانيين وهم يستمتعون ببعض الراحة خلال الحرب العالمية الثانية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تظهر رجلًا غريبًا، أصر الناس على أنها "دليل" على السفر عبر الزمن، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل،  تظهر الصورة الأشخاص وهم يستمتعون بحمامات الشمس على شاطئ كورنوال عام 1943، ولكنها أظهرت أيضًا رجلاً كان يرتدي ملابس بنية اللون، وكان منغمسًا بما يشبه الهاتف الذكي من عصر اليوم، على الرغم من عدم توفر هواتف محمولة في ذلك الوقت.

ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها صورة تاريخية غريبة تلفت انتباه المؤمنين بالسفر عبر الزمن، حيث انتشرت في وقت سابق صورة تظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون نحو جهاز الكاميرا عام 1938، وبينهم فتاة شابة يبدو أنها تحمل شيئًا بجوار أذنها يشبه الهاتف المحمول وكأنها تقدم دليلاً على السفر عبر الزمن، لأن الهاتف تقنية لم يتم اختراعها بعد في عصرها. 
 

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الزمن

الواجهة...

تتسبب

فيها!

(صورة)

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