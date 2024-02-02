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ردّ فعله كان صادمًا... تشاجر مع حبيبته: والسبب هدية عيد الحب؟!
منوعات
2024-02-02 | 08:28
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ردّ فعله كان صادمًا... تشاجر مع حبيبته: والسبب هدية عيد الحب؟!
ردّ فعله كان صادمًا... تشاجر مع حبيبته: والسبب هدية عيد الحب؟!
مع اقتراب عيد الحب، تفاجأت امرأة برد فعل خطيبها بعد أن اشترت له بطاقة مخصصة من وحي المناسبة كونها لا تهتم بالهدايا البراقة أو وجبات العشاء الفاخرة، ولكن مبادرتها أدّت إلى توتر في العلاقة بينهما.
وأوضحت المرأة البالغة من العمر 22 عامًا، أن هذه البطاقة ليست باهظة الثمن، إذ تبلغ تكلفتها أقل من خمس جنيهات إسترلينية.
وأضافت المرأة أنها شخص عاطفي للغاية، كما أن تلقي هكذا نوع من البطاقات التي تحتوي على رسالة مكتوبة هي لفتة صغيرة ولكن تعني لها الكثير، مشيرة إلى أنها احتفظت ببطاقات من مناسبات خاصة مثل عيد ميلادها السادس عشر.
وكانت المفاجأة برفض خطيبها لهذا التقليد، وبدأ الجدال بين الثنائي، حيث حاولت المرأة أن تشرح لخطيبها أهمية الحصول على بطاقة رخيصة أو مصنوعة يدويًا تحتوي على رسالة بدلاً من الخروج في موعد وإنفاق أمواله على تغطية الفاتورة، ولكن خطيبها كان مصرًّا على أنه يفضل الخروج بدلاً من بذل قدر بسيط من الجهد للحصول على البطاقة والكتابة عليها.
وقالت المرأة إن خطيبها يصفها الآن بأنها متطلبة وناكرة للجميل، كما انزعج منها بعد أن بدأت في البكاء، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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تشاجر
حبيبته:
والسبب
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