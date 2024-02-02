عمره لم يكن حاجزًا أمامه... رجل تسعيني يتمتع بقوام شاب أربعيني: إليكم التفاصيل!

عمره لم يكن حاجزًا أمامه... رجل تسعيني يتمتع بقوام شاب أربعيني: إليكم التفاصيل!



أذهل رجل إيرلندي يبلغ من العمر 93 عامًا المتابعين بعد أن شق طريقه في الألعاب الرياضية بأربعة ألقاب عالمية في التجديف الداخلي، كما صدم الأطباء من خلال الحصول على جسم كجسم شاب ثلاثيني.



وفي التفاصيل، بدأ "ريتشارد مورغان" باتباع نظام تمرين لائق عندما بلغ السبعينيات من عمره، وقام الأخير بالتجديف بما يعادل 10 مرات تقريبًا حول العالم حتى الآن، بينما فاز بأربع بطولات عالمية.



كذلك لم يكن مورغان بطلاً خلال سنواته الأولى، إذ كان خبازًا وصانعًا للبطاريات يعاني من صرير في ركبتيه.



وفي هذا السياق، استطاع مورغان الحصول على لياقة بدنية وصحة ممتازة مع استمراره في التقدم في السن بسبب مواظبته على القيام بالتمارين الرياضية، وهو شخص مسن بقلب، عضلات ورئتين كتلك التي يملكها شخص بأقل من نصف عمره.



كما أن الطريقة التي يحدد بها مورغان جدوله الزمني هي عامل رئيسي في نجاحه، وبالإضافة إلى ذلك، يزن مورغان ما يقارب الـ75 كيلوغامًا، إذ يتبع نظامًا غذائيًا مليئًا بالبروتين.



ويُذكر أن البروتين هو عنصر غذائي حيوي، خاصة لأولئك الذين يحاولون بناء العضلات، كما أنه يمنع المتقدمين في السن من الإصابة بأمراض مزمنة.