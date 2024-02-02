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شبح أنقذ حياة ابنتها الرضيعة... سمعت صوتا يناديها وهذا ما حصل!

منوعات
2024-02-02 | 08:35
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شبح أنقذ حياة ابنتها الرضيعة... سمعت صوتا يناديها وهذا ما حصل!
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شبح أنقذ حياة ابنتها الرضيعة... سمعت صوتا يناديها وهذا ما حصل!

شبح أنقذ حياة ابنتها الرضيعة... سمعت صوتا يناديها وهذا ما حصل!

روت امرأة كيف أدت "المواجهة الخارقة للطبيعة" لجدتها في الستينيات إلى إنقاذ حياة عمتها عندما كانت مجرد طفلة. 

وفي التفاصيل، بعد أن كشفت أن جدتها عاشت في شقة مسكونة لفترة قصيرة عندما كان والدها صغيرًا وكانت عمتها قد ولدت للتو، أخبرت كيف لاحظت الكثير من "الأشياء الغريبة" التي تحدث في المنزل، لكنها لم تشعر أبدًا "بالتهديد أو الخوف".

لكن، في إحدى الليالي، بينما كان الجميع نائمين، وزوجها (جد الفتاة) خارج المنزل، قالت جدتها إنها سمعت اسمها يُنادى، وأصبح النداء يعلو أكثر فأكثر: "وفي المرة الثانية، قال الصوت أيضًا:"افحصي الطفلة". واعترفت جدتها بأن هذا دفعها إلى الركض والاطمئنان على الطفلة، لتجد أن مولودتها الجديدة تمكنت من لف البطانية حول رقبتها وبدأت في الاختناق، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقالت: "كان هذا في أواخر الستينيات قبل أن يعرف أي شخص أن البطانيات تسبب وفيات الرضع... لقد أنقذوا حياة عمتي في تلك الليلة - أياً كانوا". 

ودفع سرد قصتها المخيفة على موقع Reddit العديد من القراء إلى تذكر لقاءاتهم الخارقة للطبيعة، بينما أصيب الكثيرون بالصدمة من قصتها: "رائع. كان لديها ملاك حارس. قال أحدهم: "رائع جدًا"، بينما علق آخر: "كانت تلك يد الله".


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ابنتها

الرضيعة...

يناديها

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