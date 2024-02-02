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"علبة الانفصال"... هدية غريبة مخصصة لعيد الحب تُطرح في هذا البلد! (صورة)

منوعات
2024-02-02 | 12:07
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&quot;علبة الانفصال&quot;... هدية غريبة مخصصة لعيد الحب تُطرح في هذا البلد! (صورة)
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"علبة الانفصال"... هدية غريبة مخصصة لعيد الحب تُطرح في هذا البلد! (صورة)

"علبة الانفصال"... هدية غريبة مخصصة لعيد الحب تُطرح في هذا البلد! (صورة)

أطلقت شركة أسترالية تهتم بصناعة الكحول هدية غريبة بمناسبة اقتراب عيد الحب، "Breakup Box" أو "علبة الانفصال"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، يحصل العملاء الذين يطلبون العلبة على زجاجة مشروب "الجن" ووصفة مشروب الـ"مارتيني" للاحتفال بحريتهم الجديدة، بالإضافة إلى زجاجة فارغة ورسالة شخصية لإعلام أحبائهم بأن العلاقة قد انتهت.

وقال "شون باكستر"، المؤسس المشارك ومدير العلامة التجارية، إن الفكرة كانت ناجحة جدا في العام الفائت، ما دفع الشركة إلى إعادة طرحها بطريقة جديدة تمامًا هذا العام.
 

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