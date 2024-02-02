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عروس ترغب بأن تبدو أجمل من وصيفاتها... ما قررته وُصف بـ"الأناني"!

عروس ترغب بأن تبدو أجمل من وصيفاتها... ما قررته وُصف بـ"الأناني"!





وقالت آنا إنها أحبت أن تبدو ساقيها أجمل بكثير بجوار صديقاتها، كما خططت العروس لحفل زفاف غير تقليدي مع فساتين قصيرة لحفل الزفاف.



وفي هذا السياق، انتقد المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرة آنا، وشعروا أن منطقها "مثير للاشمئزاز"، وفق ما نقل موقع " تعرضت عروس أميركية إلى انتقادات قاسية بسبب سلوكها الذي وُصف بـ"الأناني"، حيث اختارت "آنا" أن ترتدي وصيفاتها حذاءً رديئًا، بلغت قيمته دولارين فقط.وقالت آنا إنها أحبت أن تبدو ساقيها أجمل بكثير بجوار صديقاتها، كما خططت العروس لحفل زفاف غير تقليدي مع فساتين قصيرة لحفل الزفاف.وفي هذا السياق، انتقد المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرة آنا، وشعروا أن منطقها "مثير للاشمئزاز"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.