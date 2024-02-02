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بعد فقدان ابنة الـ12 سنة "بيزا" عثرت عليها... تعرفوا على أحد أهم الأعضاء في قسم الشرطة!

بعد فقدان ابنة الـ12 سنة "بيزا" عثرت عليها... تعرفوا على أحد أهم الأعضاء في قسم الشرطة!





وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على الطفلة التي فُقدت لحوالي ساعتين تقريبًا، عند الساعة 10:30 مساءً، كما انضمت قوات شرطة ولاية أوبورن إلى الضباط المحليين بسبب درجات الحرارة المتدنية وطبيعة الحادث.



وتتميز بيزا في قسم الشرطة باستخدام حاسة الشم الفائقة ما يساعد الضباط المحليين على تحديد مكان المشتبه به، المخدرات، الأدلة، الأسلحة النارية أو حتى المتفجرات.



ويُذكر أن بيزا تبلغ من العمر عامًا ونصف، كما انضمت إلى قسم شرطة أوبورن في عام 2022.



ومنذ انضمامها إلى القسم، تعقبت بيزا أيضًا مشتبهًا به متورطًا في مشاجرة داخل حانة، وقبل أيام من هذا الحادث، عثرت على مشتبه به في قضية عنف منزلي، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن السلطات الأميركية. عُثر على طفلة أميركية مفقودة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تعقبت الشرطة رائحتها عن طريق الكلبة "بيزا" ليلة الأربعاء، وفق ما نقل موقع " People " الالكتروني.وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على الطفلة التي فُقدت لحوالي ساعتين تقريبًا، عند الساعة 10:30 مساءً، كما انضمت قوات شرطة ولاية أوبورن إلى الضباط المحليين بسبب درجات الحرارة المتدنية وطبيعة الحادث.وتتميز بيزا في قسم الشرطة باستخدام حاسة الشم الفائقة ما يساعد الضباط المحليين على تحديد مكان المشتبه به، المخدرات، الأدلة، الأسلحة النارية أو حتى المتفجرات.ويُذكر أن بيزا تبلغ من العمر عامًا ونصف، كما انضمت إلى قسم شرطة أوبورن في عام 2022.ومنذ انضمامها إلى القسم، تعقبت بيزا أيضًا مشتبهًا به متورطًا في مشاجرة داخل حانة، وقبل أيام من هذا الحادث، عثرت على مشتبه به في قضية عنف منزلي، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن السلطات الأميركية.