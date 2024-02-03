2min

بعد أن عاش 25 سنة في منزله... اكتشف "عليّة مخيفة" بالصدفة وهذا ما عثر عليه بداخلها! (صور)

بعد أن عاش 25 سنة في منزله... اكتشف "عليّة مخيفة" بالصدفة وهذا ما عثر عليه بداخلها! (صور)







وعند دفع أحد الألواح إلى الجانب، اكتشف "المساحة المخفية" التي كانت مغطاة بأنسجة العنكبوت وأعشاش الدبابير وبعض إطارات الصور. وفي منشور على موقع Reddit، قال: "لقد وجدت للتو غرفة مخفية في علية منزلي بعد أن عشت في ذلك المنزل لمدة 25 عامًا. هناك بعض الإطارات بالداخل - لكن لا يمكنني الوصول إليها"، وفق ما نقل موقع



وبعد فترة قصيرة، تمكن من الوصول إلى الغرفة لكنه أصيب بخيبة أمل عندما اكتشف أن إطارات الصور كانت فارغة. واندهش المستخدمون من اكتشافه، وطرحوا أفكارًا حول ما يمكن أن يفعله بالمساحة، حيث قال البعض إنهم سيحولونها إلى وكر سري، بينما قال آخرون إنهم ببساطة سيستفيدون من غرفة التخزين الإضافية.



أصيب رجل بالذهول بعد اكتشافه "غرفة مخفية" في علية منزله بعد أن عاش في المنزل لمدة 25 عامًا. وقد توصل إلى هذا الاكتشاف عندما قام بتخزين بعض العناصر سيئة الاستخدام، وعلم أن ألواح السقف الخشبية كانت تخفي سرًا.وعند دفع أحد الألواح إلى الجانب، اكتشف "المساحة المخفية" التي كانت مغطاة بأنسجة العنكبوت وأعشاش الدبابير وبعض إطارات الصور. وفي منشور على موقع Reddit، قال: "لقد وجدت للتو غرفة مخفية في علية منزلي بعد أن عشت في ذلك المنزل لمدة 25 عامًا. هناك بعض الإطارات بالداخل - لكن لا يمكنني الوصول إليها"، وفق ما نقل موقع ميرور وبعد فترة قصيرة، تمكن من الوصول إلى الغرفة لكنه أصيب بخيبة أمل عندما اكتشف أن إطارات الصور كانت فارغة. واندهش المستخدمون من اكتشافه، وطرحوا أفكارًا حول ما يمكن أن يفعله بالمساحة، حيث قال البعض إنهم سيحولونها إلى وكر سري، بينما قال آخرون إنهم ببساطة سيستفيدون من غرفة التخزين الإضافية.