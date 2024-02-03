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"المواصفات التي يجب أن تتمتع بها حبيبتي"... عثرت بين أوراق حبيبها على لائحة أرعبتها: "المحتوى غير مقبول ماذا علي أن أفعل؟"

منوعات
2024-02-03 | 04:41
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&quot;المواصفات التي يجب أن تتمتع بها حبيبتي&quot;... عثرت بين أوراق حبيبها على لائحة أرعبتها: &quot;المحتوى غير مقبول ماذا علي أن أفعل؟&quot;
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"المواصفات التي يجب أن تتمتع بها حبيبتي"... عثرت بين أوراق حبيبها على لائحة أرعبتها: "المحتوى غير مقبول ماذا علي أن أفعل؟"

"المواصفات التي يجب أن تتمتع بها حبيبتي"... عثرت بين أوراق حبيبها على لائحة أرعبتها: "المحتوى غير مقبول ماذا علي أن أفعل؟"

شاركت امرأة قلقها بعد أن صادفت "قائمة متطلبات" صديقها للحصول على صديقة. 

وفي حيرة من أمرها، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسأل المستخدمين عما إذا كان ينبغي عليها "الهروب" الآن لإنقاذ نفسها من المصاعب لاحقًا.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا، في كتابتها على موقع Reddit، إن صديقها كان "رجلًا عظيمًا حتى الآن" ويبدو أنه يريد الاستقرار معها. ومع ذلك، عندما كانت في منزله بمفردها، كانت بحاجة إلى تدوين شيء ما، وبينما كانت تحاول العثور على صفحة فارغة في مفكرته، عثرت على قائمة للرجل البالغ من العمر 38 عامًا والذي كانت تواعده لمدة ثلاثة أشهر فقط. لقد تحدث في تلك القائمة عما يتوقعه في المرأة. 

وأخبرت المرأة زملاءها المستخدمين أن الصفحة كانت مؤرخة قبل أن تقابله، لذا افترضت أنه لم يكن يستخدم "المعايير" بشكل نشط، وفق ما نقل موقع ميرور.

لكنها قالت أيضًا إن ما كتبه كان يقلقها، وأنها شعرت أن الكثير من المحتوى كان "كارهًا للنساء بشكل لا يصدق"، حيث كتب الرجل أشياء مثل: "العمل في مهنة حقيقية أو الحصول عليها (يجب ألا تكون نادلة وألا تكون لديها خطط للانتقال) وما إلى ذلك). تعتبر الشهادة الجامعية ميزة إضافية ولكنها ليست ضرورية. لا توجد أيديولوجيات نسوية متطرفة، ولديها توجه إيجابي تجاه الرجال (خاصة والدها وأفراد أسرتها الذكور)."

واستمرت القائمة الشاملة إلى حد ما بما يلي: "الصحة العقلية المستقرة (لا توجد اضطرابات شخصية). عدد أقل من 25 شريكًا جنسيًا سابقًا. تاريخ علاقة واحدة طويلة الأمد على الأقل تدوم أكثر من عام. اهتمامات مشتركة أو مفتوحة للاستكشاف (الموسيقى، الدراجة النارية، الفن والسفر). ليس لديها الكثير من الأصدقاء من الرجال. أقل من 500 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يوجد حضور اجتماعي كبير للغاية إلا إذا كانت تمتلك عملاً تجاريًا. لا توجد لديها أمراض منقولة جنسيًا، ولا يجب أن يكون لديها أطفالا سابقين."

ومضى أيضًا ليقول إن شريكته يجب أن تولي درجة من الأهمية لمظهرها وتعتني بنفسها من دون أي نوع "غريب" من ألوان الشعر الأزرق أو الأخضر، ولا يكون لديها وشما أو ثقوبا مفرطة، وأنه سيكون "إضافة كبيرة" إذا كان للمرأة جانب فني.

وقالت: "ثم وضع دائرة في الأسفل على تعليق كتبه قائلا: "تبا، هذه قائمة طويلة. أتمنى لك حظا سعيدا". بعد قراءة تلك القائمة، لا أعرف ما الذي أفكر فيه. أنا أناسب جميع المعايير باستثناء الجانب الفني ولا أعرف ما الذي يقصده بـ "الأيديولوجيات النسوية المتطرفة". أعلم أنه يستمع إلى جو روغان وجوردان بيترسون على موقع يوتيوب."

وأضافت: "لا أعرف ما إذا كان ينبغي علي مواجهته بشأن هذا الأمر؟ تبدو القائمة كارهة للنساء بشكل لا يصدق وربما حتى مسيطرة؟ على الرغم من أنه لم يتصرف أبدًا بطريقة مسيطرة أو مسيئة - إلا أن شيئًا ما في هذه القائمة يبدو "غير مقبول" بالنسبة لي... هل يعتقد أي شخص آخر أن هذه القائمة هي علامة حمراء؟ ماذا علي أن أفعل؟"

وانقسم مستخدمو الموقع الآخرون حول القائمة، حيث قال البعض إنهم وجدوها مخيفة بعض الشيء، بينما اعتقد آخرون أنها بحاجة إلى التحدث معه حولها ثم تقييم الوضع. 

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