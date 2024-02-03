عروس احتفلت بزفافها بغياب العريس... إليكم ما حصل! (فيديو)

أقام شاب وفتاة من مدينة أومسك، في روسيا، حفل زفافهما بالرغم من عدم قدرة العريس على حضور الحفل لأسباب صحية، وفق ما نقلت مواقع إعلام روسية.وفي التفاصيل، تعرف أصلان وأدينا على بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد مرور 5 أشهر على تعارفهما، عرض أصلان الزواج على أدينا، ووافقت، وسجلا عقد الزواج في المسجد، ثم حصلا على شهادة زواج من دائرة الأحوال المدنية، وقررا إقامة حفل زفاف كبير يضمن حوالي 150 شخصا.وكان من المفترض أن يقام الحفل في شتاء عام 2020، لكن انتشار وباء كورونا حال دون ذلك، وقرر العروسان تأجيل الحفل، وبعد انحسار الوباء خطط الشاب والشابة لإقامة الحفل أيضا، لكن وفي عام 2022 غادر العديد من الشبان من عائلتيهما للمشاركة في عملية عسكرية اخاصة، واضطرا مرة أخرى لتأجيل الحفل.وبعد مرور بضعة أشهر بدأ أصلان وأدينا بالتخطيط لإقامة الحفل وهما واثقان هذه المرة من أن لا شيء سيقف عائقا أمامهما، وتم تحديد تاريخ الحفل في 28 تشرين الأول 2023، واتفق أصلان وأدينا مع المصورين ومصممي الأزياء والمطعم، وأنفقا نحو مليون روبل للتحضير للحفل.وقبل يومين من الموعد شعر العريس بآلام في البطن، ونقل إلى المشفى ليتبين أنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية ويجب أن يخضع لعملية جراحية.وعلى اثر ذلك، اتفق العروسان على إقامة الحفل بالرغم من عدم قدرة حضور العريس، وشارك أصلان العروس والضيوف الفرحة عبر اتصال الفيديو.وقالت أدينا: "خرج أصلان من المشفى بعد الحفل بأسبوع، وهو بحال جيدة الآن ويتماثل للشفاء، أخذنا بعض الصور للذكرى في جلسة تصوير خاصة".