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ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)

ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)







لكن ماذا عن السينما؟



التقط سائح اسكتلندي صورة لأحد رواد السينما بأقدام عارية وتوجه إلى موقع subreddit في نيوزيلندا ليسأل عما يحدث.



وقال إن الزوجين كانا يضعان أقدامهما العارية على الكراسي أمامهما، والتي كانت فارغة، وفق ما نقل موقع



وكتب الاسكتلندي: "كان من الغريب رؤية الناس يتجولون في المدينة حفاة لكنني أحترم ذلك، إنه مريح، أنا متأكد من أنه جيد لشكل القدم وصحتها... لكن هذا بدا جنونيًا بالنسبة لي، فالشخص المسكين التالي الذي سيجلس في المقعد الأمامي سيضع رأسه في المكان الذي كانت تتموضع فيه أرجل الزوجين".



وسارع السكان المحليون إلى إبلاغ المسافر بأن التجول حافي القدمين أمر شائع جدًا في الصيف، لكن وضع الأقدام المذكورة على مساند الرأس للكراسي العامة لم يكن مقبولًا على نطاق واسع.



وكتب أحدهم: "إن وضع القدمين على مساند الرأس - سواء كان بحذاء أم لا - هو سلوك سيء".

كثيرا ما يصدم السائحون بمدى مشي السكان المحليين حفاة في نيوزيلندا - في الشارع، وفي السوبر ماركت، وفي المقاهي.لكن ماذا عن السينما؟التقط سائح اسكتلندي صورة لأحد رواد السينما بأقدام عارية وتوجه إلى موقع subreddit في نيوزيلندا ليسأل عما يحدث.وقال إن الزوجين كانا يضعان أقدامهما العارية على الكراسي أمامهما، والتي كانت فارغة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وكتب الاسكتلندي: "كان من الغريب رؤية الناس يتجولون في المدينة حفاة لكنني أحترم ذلك، إنه مريح، أنا متأكد من أنه جيد لشكل القدم وصحتها... لكن هذا بدا جنونيًا بالنسبة لي، فالشخص المسكين التالي الذي سيجلس في المقعد الأمامي سيضع رأسه في المكان الذي كانت تتموضع فيه أرجل الزوجين".وسارع السكان المحليون إلى إبلاغ المسافر بأن التجول حافي القدمين أمر شائع جدًا في الصيف، لكن وضع الأقدام المذكورة على مساند الرأس للكراسي العامة لم يكن مقبولًا على نطاق واسع.وكتب أحدهم: "إن وضع القدمين على مساند الرأس - سواء كان بحذاء أم لا - هو سلوك سيء".