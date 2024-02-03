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قبل وفاته... رجل سبعيني مريض يطلب من الشرطة الحضور الى المستشفى: السر الذي كشفه لهم كان مرعبا!

قبل وفاته... رجل سبعيني مريض يطلب من الشرطة الحضور الى المستشفى: السر الذي كشفه لهم كان مرعبا!







وقال الرجل المحتضر، الذي أخبر السلطات أن اسمه ساتوشي كيريشيما، إنه مطلوب لكونه جزءًا من جماعة متطرفة نفذت تفجيرات في السبعينيات، وفق ما نقل موقع



وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً وتوجهت إلى المستشفى بالقرب من طوكيو الأسبوع الفائت لاستجواب الرجل البالغ من العمر 70 عاماً، والذي ظل هارباً منذ ما يقرب من 50 عاماً.



وقالت الشرطة إنه أخبرهم أنه مصاب بسرطان مزمن ويريد أن يموت مستخدما اسمه الحقيقي بدلا من اسمه المستعار وكشف عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل حول التفجيرات.



وفي يوم الاثنين، بعد أربعة أيام من الاستجواب، توفي الرجل دون أن تؤكد الشرطة هويته.



وذكرت وكالة أنباء كيودو أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت عليه وعلى أقارب المشتبه به في القضية أظهرت أنهما متوافقان. ولم تؤكد الشرطة هذا التقرير.



وقال رئيس وكالة الشرطة الوطنية ياسوهيرو تسويوكي: "نعتقد أن الرجل الذي توفي في المستشفى بعد أن ادعى أنه ساتوشي كيريشيما كان في الواقع المشتبه به".



وولد كيريشيما عام 1954، وكان طالبا جامعيا في طوكيو عندما انخرط في التطرف وانضم إلى الجبهة المسلحة في شرق آسيا المناهضة لليابان، وهي جماعة مسلحة نفذت سلسلة من التفجيرات استهدفت شركات يابانية كبرى في السبعينيات.



وتوفي ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 160 آخرين في تفجير مبنى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عام 1975، والذي ألقي باللوم فيه على الجماعة.



ويُزعم أن كيريشيما متورط في عدد من التفجيرات.



وكان مطلوبا بتهمة تفجير قنبلة موقوتة في مبنى في منطقة غينزا الراقية بطوكيو في نيسان 1975 ولم يصب أحد بأذى.



وعلى الرغم من أنه ليس عضوًا رئيسيًا في المجموعة، فقد قيل إنه الوحيد من بين 10 أعضاء الذين لم يتم القبض عليهم مطلقًا.



وأثناء فراره، لم يكن لدى كيريشيما هاتف محمول أو تأمين صحي، وكان راتبه يُدفع نقدًا لتجنب اكتشافه، وفقًا لتلفزيون NHK العام.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ووسائل إعلام أخرى إن محققي الشرطة داهموا شركة إنشاءات كان يعيش ويعمل فيها مستخدمًا الاسم المستعار هيروشي أوشيدا منذ نحو 40 عامًا.



وتظهر الصورة الموجودة على ملصق كيريشيما المطلوب وهو مبتسم بشعر طويل ونظارات.



وحُكم على اثنين من أعضاء المجموعة بالإعدام، بما في ذلك مؤسسها ماساشي ديدوغي، الذي توفي وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في عام 2017.



ولا يزال اثنان من أعضاء المجموعة الثمانية الذين تم اتهامهم بالتفجيرات طلقاء بعد إطلاق سراحهم في عام 1977 كجزء من صفقة تم التفاوض عليها من قبل مجموعة متطرفة أخرى، الجيش الأحمر الياباني، عندما اختطفت طائرة الخطوط الجوية اليابانية في بنغلاديش.

قال رجل توفي في مستشفى ياباني هذا الأسبوع للشرطة قبل وفاته إنه كان أحد أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد.وقال الرجل المحتضر، الذي أخبر السلطات أن اسمه ساتوشي كيريشيما، إنه مطلوب لكونه جزءًا من جماعة متطرفة نفذت تفجيرات في السبعينيات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً وتوجهت إلى المستشفى بالقرب من طوكيو الأسبوع الفائت لاستجواب الرجل البالغ من العمر 70 عاماً، والذي ظل هارباً منذ ما يقرب من 50 عاماً.وقالت الشرطة إنه أخبرهم أنه مصاب بسرطان مزمن ويريد أن يموت مستخدما اسمه الحقيقي بدلا من اسمه المستعار وكشف عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل حول التفجيرات.وفي يوم الاثنين، بعد أربعة أيام من الاستجواب، توفي الرجل دون أن تؤكد الشرطة هويته.وذكرت وكالة أنباء كيودو أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت عليه وعلى أقارب المشتبه به في القضية أظهرت أنهما متوافقان. ولم تؤكد الشرطة هذا التقرير.وقال رئيس وكالة الشرطة الوطنية ياسوهيرو تسويوكي: "نعتقد أن الرجل الذي توفي في المستشفى بعد أن ادعى أنه ساتوشي كيريشيما كان في الواقع المشتبه به".وولد كيريشيما عام 1954، وكان طالبا جامعيا في طوكيو عندما انخرط في التطرف وانضم إلى الجبهة المسلحة في شرق آسيا المناهضة لليابان، وهي جماعة مسلحة نفذت سلسلة من التفجيرات استهدفت شركات يابانية كبرى في السبعينيات.وتوفي ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 160 آخرين في تفجير مبنى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عام 1975، والذي ألقي باللوم فيه على الجماعة.ويُزعم أن كيريشيما متورط في عدد من التفجيرات.وكان مطلوبا بتهمة تفجير قنبلة موقوتة في مبنى في منطقة غينزا الراقية بطوكيو في نيسان 1975 ولم يصب أحد بأذى.وعلى الرغم من أنه ليس عضوًا رئيسيًا في المجموعة، فقد قيل إنه الوحيد من بين 10 أعضاء الذين لم يتم القبض عليهم مطلقًا.وأثناء فراره، لم يكن لدى كيريشيما هاتف محمول أو تأمين صحي، وكان راتبه يُدفع نقدًا لتجنب اكتشافه، وفقًا لتلفزيون NHK العام.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ووسائل إعلام أخرى إن محققي الشرطة داهموا شركة إنشاءات كان يعيش ويعمل فيها مستخدمًا الاسم المستعار هيروشي أوشيدا منذ نحو 40 عامًا.وتظهر الصورة الموجودة على ملصق كيريشيما المطلوب وهو مبتسم بشعر طويل ونظارات.وحُكم على اثنين من أعضاء المجموعة بالإعدام، بما في ذلك مؤسسها ماساشي ديدوغي، الذي توفي وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في عام 2017.ولا يزال اثنان من أعضاء المجموعة الثمانية الذين تم اتهامهم بالتفجيرات طلقاء بعد إطلاق سراحهم في عام 1977 كجزء من صفقة تم التفاوض عليها من قبل مجموعة متطرفة أخرى، الجيش الأحمر الياباني، عندما اختطفت طائرة الخطوط الجوية اليابانية في بنغلاديش.