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تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!







وأمضت جيسيكا رينز 20 عامًا في العمل في المستشفيات قبل أن تقوم بالتحول المربح لكسب خمسة أضعاف في صناعة الأفلام الإباحية.



وتقول السيدة البالغة من العمر 40 عامًا والمتزوجة وأم لأربعة أطفال، إنه عندما بدأ أطفالها في الخروج من المنزل، منحها ذلك مزيدًا من الوقت للتركيز على نفسها والعثور على حياتها الجنسية.



وخلال محادثة حصرية مع



وقالت إنها أنشأت حسابًا على إنستغرام وبدأت في نشر صور لها بأوضاع وأزياء مثيرة.



ولكن مع نمو ثقتها بنفسها، قررت هي وزوجها مشاركة جانب واحد من حياتهما الخاصة مع بقية العالم.



وقالت: "كنا نعيش أسلوب حياة متأرجح أولاً قبل أن نبدأ OnlyFans".



وتابعت: "لذا فإن طرح هذه المحادثة لم يكن مثل "مرحبًا، دعنا نذهب للنوم مع أشخاص آخرين". بل كان مثل "مرحبًا، لدينا بعض الطاقة الجنسية الجيدة حقًا الآن، هل تعتقد أن الأشخاص الآخرين سيرغبون في رؤيتها؟... هكذا نشأ نمط الحياة، إنه مثل "دعونا نمارس الجنس في نفس الغرفة مع زوجين آخرين، حتى نتمكن من المشاهدة أو أن تتم مراقبتنا"... ثم تصاعد الأمر من هناك."



ودخلت السيدة، من جنوب غرب فلوريدا، في صناعة الأفلام الاباحية لأول مرة في عام 2020، أثناء الوباء.



وتقول إنها أمضت أكثر من عامين في التوفيق بين وظيفتين، قبل أن تغامر وتلتزم بدوام كامل بالمهنة المفعمة بالحيوية.



وأضافت جيسيكا أنه بينما تقوم بالكثير من جلسات التصوير الخاصة بها عندما تكون بمفردها، فإن زوجها يتدخل عندما يشارك الآخرون.



وقالت: "إنه نشيط للغاية في هذا الجزء... نحن نصور معًا، والناس يحبون ذلك. إنهم يحبوننا معًا. ولكن أعتقد أن معظم الناس عندما يسمعون أنني أصور مع شخص غير زوجي فإن ذلك يجعلهم أكثر حماسًا قليلاً."

وأكدت أن "الأمر ليس عاطفيًا، بل مجرد طاقة جنسية، حيث تتطلب بعض الأوهام أكثر من شخص واحد."



وتقول جيسيكا إنها أيضًا تنشئ محتوى مع نساء أخريات وتستمتع بالأشياء المحظورة.



ومع ذلك، فهي تعترف بأنها عندما تقوم بإنشاء محتوى للآخرين، فإنها لا تزال ترغب في أن يكون لها تواصل بنفسها.



وقالت: "أنا مرتاحة للغاية في لعب الأدوار، بعض المبدعين لا يحبون القيام بهذا النوع من الأشياء، لكنني لا أمانع".



قالت ممرضة قلب سابقة تخلت عن حياتها المهنية لإنتاج محتوى للبالغين عبر الإنترنت، إنها وزوجها كانا يمارسان الجنس قبل أن يبدأا في تصوير مقاطع فيديو بذيئة.وأمضت جيسيكا رينز 20 عامًا في العمل في المستشفيات قبل أن تقوم بالتحول المربح لكسب خمسة أضعاف في صناعة الأفلام الإباحية.وتقول السيدة البالغة من العمر 40 عامًا والمتزوجة وأم لأربعة أطفال، إنه عندما بدأ أطفالها في الخروج من المنزل، منحها ذلك مزيدًا من الوقت للتركيز على نفسها والعثور على حياتها الجنسية.وخلال محادثة حصرية مع ديلي ستار ، كشفت العارضة أن تغيير حياتها المهنية بدأ في وقت كانت فيه متعبة نفسيا ووزنها حوالي 40 رطلاً، فقدم زوجها اقتراحًا حول تصوير العلاقة.وقالت إنها أنشأت حسابًا على إنستغرام وبدأت في نشر صور لها بأوضاع وأزياء مثيرة.ولكن مع نمو ثقتها بنفسها، قررت هي وزوجها مشاركة جانب واحد من حياتهما الخاصة مع بقية العالم.وقالت: "كنا نعيش أسلوب حياة متأرجح أولاً قبل أن نبدأ OnlyFans".وتابعت: "لذا فإن طرح هذه المحادثة لم يكن مثل "مرحبًا، دعنا نذهب للنوم مع أشخاص آخرين". بل كان مثل "مرحبًا، لدينا بعض الطاقة الجنسية الجيدة حقًا الآن، هل تعتقد أن الأشخاص الآخرين سيرغبون في رؤيتها؟... هكذا نشأ نمط الحياة، إنه مثل "دعونا نمارس الجنس في نفس الغرفة مع زوجين آخرين، حتى نتمكن من المشاهدة أو أن تتم مراقبتنا"... ثم تصاعد الأمر من هناك."ودخلت السيدة، من جنوب غرب فلوريدا، في صناعة الأفلام الاباحية لأول مرة في عام 2020، أثناء الوباء.وتقول إنها أمضت أكثر من عامين في التوفيق بين وظيفتين، قبل أن تغامر وتلتزم بدوام كامل بالمهنة المفعمة بالحيوية.وأضافت جيسيكا أنه بينما تقوم بالكثير من جلسات التصوير الخاصة بها عندما تكون بمفردها، فإن زوجها يتدخل عندما يشارك الآخرون.وقالت: "إنه نشيط للغاية في هذا الجزء... نحن نصور معًا، والناس يحبون ذلك. إنهم يحبوننا معًا. ولكن أعتقد أن معظم الناس عندما يسمعون أنني أصور مع شخص غير زوجي فإن ذلك يجعلهم أكثر حماسًا قليلاً."وأكدت أن "الأمر ليس عاطفيًا، بل مجرد طاقة جنسية، حيث تتطلب بعض الأوهام أكثر من شخص واحد."وتقول جيسيكا إنها أيضًا تنشئ محتوى مع نساء أخريات وتستمتع بالأشياء المحظورة.ومع ذلك، فهي تعترف بأنها عندما تقوم بإنشاء محتوى للآخرين، فإنها لا تزال ترغب في أن يكون لها تواصل بنفسها.وقالت: "أنا مرتاحة للغاية في لعب الأدوار، بعض المبدعين لا يحبون القيام بهذا النوع من الأشياء، لكنني لا أمانع".