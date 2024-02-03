الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

منوعات
2024-02-03 | 13:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

قالت ممرضة قلب سابقة تخلت عن حياتها المهنية لإنتاج محتوى للبالغين عبر الإنترنت، إنها وزوجها كانا يمارسان الجنس قبل أن يبدأا في تصوير مقاطع فيديو بذيئة.

وأمضت جيسيكا رينز 20 عامًا في العمل في المستشفيات قبل أن تقوم بالتحول المربح لكسب خمسة أضعاف في صناعة الأفلام الإباحية. 

وتقول السيدة البالغة من العمر 40 عامًا والمتزوجة وأم لأربعة أطفال، إنه عندما بدأ أطفالها في الخروج من المنزل، منحها ذلك مزيدًا من الوقت للتركيز على نفسها والعثور على حياتها الجنسية.

وخلال محادثة حصرية مع ديلي ستار، كشفت العارضة أن تغيير حياتها المهنية بدأ في وقت كانت فيه متعبة نفسيا ووزنها حوالي 40 رطلاً، فقدم زوجها اقتراحًا حول تصوير العلاقة.

وقالت إنها أنشأت حسابًا على إنستغرام وبدأت في نشر صور لها بأوضاع وأزياء مثيرة.

ولكن مع نمو ثقتها بنفسها، قررت هي وزوجها مشاركة جانب واحد من حياتهما الخاصة مع بقية العالم.

وقالت: "كنا نعيش أسلوب حياة متأرجح أولاً قبل أن نبدأ OnlyFans".

وتابعت: "لذا فإن طرح هذه المحادثة لم يكن مثل "مرحبًا، دعنا نذهب للنوم مع أشخاص آخرين". بل كان مثل "مرحبًا، لدينا بعض الطاقة الجنسية الجيدة حقًا الآن، هل تعتقد أن الأشخاص الآخرين سيرغبون في رؤيتها؟... هكذا نشأ نمط الحياة، إنه مثل "دعونا نمارس الجنس في نفس الغرفة مع زوجين آخرين، حتى نتمكن من المشاهدة أو أن تتم مراقبتنا"... ثم تصاعد الأمر من هناك."

ودخلت السيدة، من جنوب غرب فلوريدا، في صناعة الأفلام الاباحية لأول مرة في عام 2020، أثناء الوباء.

وتقول إنها أمضت أكثر من عامين في التوفيق بين وظيفتين، قبل أن تغامر وتلتزم بدوام كامل بالمهنة المفعمة بالحيوية.

وأضافت جيسيكا أنه بينما تقوم بالكثير من جلسات التصوير الخاصة بها عندما تكون بمفردها، فإن زوجها يتدخل عندما يشارك الآخرون.

وقالت: "إنه نشيط للغاية في هذا الجزء... نحن نصور معًا، والناس يحبون ذلك. إنهم يحبوننا معًا. ولكن أعتقد أن معظم الناس عندما يسمعون أنني أصور مع شخص غير زوجي فإن ذلك يجعلهم أكثر حماسًا قليلاً."
وأكدت أن "الأمر ليس عاطفيًا، بل مجرد طاقة جنسية، حيث تتطلب بعض الأوهام أكثر من شخص واحد."

وتقول جيسيكا إنها أيضًا تنشئ محتوى مع نساء أخريات وتستمتع بالأشياء المحظورة.

ومع ذلك، فهي تعترف بأنها عندما تقوم بإنشاء محتوى للآخرين، فإنها لا تزال ترغب في أن يكون لها تواصل بنفسها.

وقالت: "أنا مرتاحة للغاية في لعب الأدوار، بعض المبدعين لا يحبون القيام بهذا النوع من الأشياء، لكنني لا أمانع".

آخر الأخبار

منوعات

ممرضة

أفلام

إباحية...

الـ40

عمرها

حياتها:

يفعله

التصوير!

LBCI التالي
علاج عشبي لانقطاع الطمث كاد أن يودي بحياتها... اصفرار مرعب اجتاح وجهها وعينيها: اليكم ما حصل معها! (صور)
بعد فقدان ابنة الـ12 سنة "بيزا" عثرت عليها... تعرفوا على أحد أهم الأعضاء في قسم الشرطة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-25

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

LBCI
منوعات
2023-12-06

بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-29

لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-28

كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:14

جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)

LBCI
منوعات
11:41

قبل وفاته... رجل سبعيني مريض يطلب من الشرطة الحضور الى المستشفى: السر الذي كشفه لهم كان مرعبا!

LBCI
منوعات
09:37

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:32

ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:03

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

LBCI
حال الطقس
2024-02-02

طقس غير مستقر وبارد... متى يعود الإستقرار الكلي؟

LBCI
منوعات
2023-12-18

"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!

LBCI
منوعات
2023-12-13

"تشبهين دمية براتز"... قررت أن تضع وشما أحمر على شفتيها: النتيجة كانت كارثية وهكذا صُدم زوجها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أميركا ترد بعد 6 أيام... أين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:49

تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

LBCI
فنّ
04:23

الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور

LBCI
خبر عاجل
13:38

قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3

LBCI
صحف اليوم
00:30

مصادر رسمية لبنانية لـ "الجمهورية" : انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني هو من سابع المستحيلات

LBCI
منوعات
09:37

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:53

معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)

LBCI
فنّ
05:26

شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)

LBCI
منوعات
13:03

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More