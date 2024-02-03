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جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)

جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)







وتظهر الصور من مكان الحادث أن الأعضاء التناسلية للضحايا كانت مكشوفة وهم جثث على الطريق، مع كلمة "RAT" على جبهاتهم.



ويستخدم هذا المصطلح بشكل شائع لوصف الأفراد المتورطين في السرقة أو السطو، وفق ما نقل موقع



ووقع هذا الاكتشاف المروع على طريق سريع خارج نويفو كاساس غراندي، في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، التي دمرتها عصابات المخدرات المتناحرة.



ويعتقد أن هذا الاكتشاف مرتبط بسلسلة من عمليات السطو المسلح التي استهدفت المتاجر في المنطقة.



وجاء ذلك بعد ساعات فقط من اختطاف مسلحين رجلين من متجر في شارع بينيتو خواريز الرئيسي في المدينة.



وقد حددت السلطات رسميًا هوية اثنين من الضحايا، وهما ياديرا إليزابيث غارسيا كالديرون، 48 عامًا، وابن أخيها كريستيان إدواردو فيلانويفا كالديرون، 21 عامًا. وقد أكد أقاربهما هويتهما، وفقًا لتقارير الضرب في المناطق الحدودية. ويعتقد أن رجلين وامرأتين قد ماتوا.



وقيل إن ياديرا مدمنة للميثامفيتامين الكريستالي عاطلة عن العمل بينما ورد أن ابن أخيها متورط في عمليات سطو مسلح.



وتقع Nuevo Casas Grandes على بعد حوالي 100 ميل جنوب غرب سيوداد خواريز وحوالي 50 ميلاً جنوب الحدود المكسيكية الأميركية.



تم العثور على أربع جثث حُفر على جبهاتهم كلمة "فأر" في بلدة تعاني من عنف العصابات.وتظهر الصور من مكان الحادث أن الأعضاء التناسلية للضحايا كانت مكشوفة وهم جثث على الطريق، مع كلمة "RAT" على جبهاتهم.ويستخدم هذا المصطلح بشكل شائع لوصف الأفراد المتورطين في السرقة أو السطو، وفق ما نقل موقع دايلي ستار ووقع هذا الاكتشاف المروع على طريق سريع خارج نويفو كاساس غراندي، في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، التي دمرتها عصابات المخدرات المتناحرة.ويعتقد أن هذا الاكتشاف مرتبط بسلسلة من عمليات السطو المسلح التي استهدفت المتاجر في المنطقة.وجاء ذلك بعد ساعات فقط من اختطاف مسلحين رجلين من متجر في شارع بينيتو خواريز الرئيسي في المدينة.وقد حددت السلطات رسميًا هوية اثنين من الضحايا، وهما ياديرا إليزابيث غارسيا كالديرون، 48 عامًا، وابن أخيها كريستيان إدواردو فيلانويفا كالديرون، 21 عامًا. وقد أكد أقاربهما هويتهما، وفقًا لتقارير الضرب في المناطق الحدودية. ويعتقد أن رجلين وامرأتين قد ماتوا.وقيل إن ياديرا مدمنة للميثامفيتامين الكريستالي عاطلة عن العمل بينما ورد أن ابن أخيها متورط في عمليات سطو مسلح.وتقع Nuevo Casas Grandes على بعد حوالي 100 ميل جنوب غرب سيوداد خواريز وحوالي 50 ميلاً جنوب الحدود المكسيكية الأميركية.