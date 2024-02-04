4min

تركها خطيبها قبل 30 دقيقة من زفافهما... والسبب صادم: شعرت بالإشمئزاز عندما اكتشفت الحقيقة!

تركها خطيبها قبل 30 دقيقة من زفافهما... والسبب صادم: شعرت بالإشمئزاز عندما اكتشفت الحقيقة!







وقامت المرأة بتفصيل دراما يوم الزفاف الجامح في موضوع "Bridezillas" على موقع Reddit، قائلة إن الحفل تم إلغاؤه بسرعة بعد اكتشاف خيانة العروس.



"لذلك، كان من المفترض أن تتزوج صديقتي دانا يوم الأحد الفائت"، بدأت وصيفة العروس المجهولة في منشورها، والذي تمت مشاركته على موقع الدردشة الشهر الفائت... تم إلغاء حفل الزفاف وأصبحت الأمور فوضوية للغاية"، وفق ما نقل موقع



وتابعت روايها بالاشارة الى أن دانا، 29 عامًا، كان من المقرر أن تتزوج من حبيبها الذي كانت على علاقة معه منذ أيام المدرسة الثانوية، جوش، 32 عامًا.



وفي الفترة التي سبقت حفل الزفاف، زُعم أن دانا كانت تتصرف بشكل طبيعي كأي عروس، حيث طلبت من جميع وصيفاتها شراء فساتين بقيمة 2000 دولار وحضور حدث توديع العزوبية.



وفي صباح يوم الزفاف، زُعم أن دانا كانت متوترة وقلقة، وكانت توبخ من حولها بينما كانت تستعد لقول "نعم الأبدية".



"لقد سلكت الطريق السهل في أغلب الأحيان وقررت العمل خارج جناح الزفاف، وتفقد الزهور، والتأكد من أن الطعام على ما يرام... في الأساس أي عذر لعدم التواجد حول العريس" ، كتبت الشابة قائلة إن دانا كانت صديقتها من الكلية ولم تكن قريبة جدًا منها.



وكتبت وصيفة العروس عن دانا: "كان حفل الزفاف سيبدأ خلال ثلاثين دقيقة، لذلك اعتقدنا أنها ستكون بخير بمفردها في هذا الوقت القصير... لقد أمضيت تلك الدقائق الثلاثين جالسة في الكنيسة مع هاتفي. كان من المفترض أن يكون قد مر حوالي خمس دقائق قبل بدء حفل الزفاف عندما جاءت وصيفة الشرف لتخبرني بإلغاء حفل الزفاف."



سألت وصيفة الشرف المصدومة عما حدث، فأجابت زميلتها: "كانت دانا تمارس علاقة سريعة مع عم جوش في الغرفة، وأمسك بهما جوش."



وتابعت: "لقد حدقت للتو في وصيفة الشرف وفمي على وشك الوصول إلى الأرض... طلبت مني أن أركض وأنها كانت تحاول إخراج أكبر عدد ممكن من الناس قبل أن تنفجر الأمور. لذلك أخذت حقيبتي بسرعة، وجمعت الوصيفتين اللتين كانتا تستقلان السيارة معي، وغادرنا كما لو كان الشيطان يطاردنا... كان جوش متشككًا في سلوك دانا، كذلك كان والده."



ومع ذلك، يبدو أن العروس الخائنة لم تشعر بالخجل من الموقف، واستدعت جميع وصيفاتها بعد أيام عدة لتسأل عما إذا كان بإمكانهن مساعدتها بشكل جماعي في دفع رسوم إلغاء الزفاف بقيمة 5000 دولار.



ورفضت الشابة المساعدة، وأخبرت دانا بأنها غاضبة من سلوكها.



وكتبت: "لقد كان هذا إلى حد كبير رد فعل جميع وصيفات الشرف وخادمة الشرف... بالمناسبة، وصيفة الشرف الأساسية هي الأخت الكبرى لجوش."



وأضافت لاحقًا إلى منشورها، كاشفة أنه تبين أن "العم" الذي أقامت دانا علاقة معه هو بالفعل خال العريس أي شقيق والدة جوش.



وأعلنت وصيفة العروس: "إنه يبلغ من العمر 55 عامًا... كما تم اكتشاف التفاصيل الأكثر إثارة للاشمئزاز وهي أن الخال يعرف دانا منذ أن كانت مراهقة. دانا وجوش أحباء منذ المدرسة الثانوية. لذا، نعم، شعرت بالإشمئزاز نوعًا ما عندما عرفت ذلك."



وأصيب القراء بالصدمة من القصة، وأثنوا على جوش لتركه دانا يوم الزفاف.



قالت وصيفة الشرف المذهولة إنه تم القبض على صديقتها وهي تمارس "علاقة سريعة" مع عم خطيبها قبل نصف ساعة فقط من استعدادها للسير في ممر الزفاف نحو عريسها.وقامت المرأة بتفصيل دراما يوم الزفاف الجامح في موضوع "Bridezillas" على موقع Reddit، قائلة إن الحفل تم إلغاؤه بسرعة بعد اكتشاف خيانة العروس."لذلك، كان من المفترض أن تتزوج صديقتي دانا يوم الأحد الفائت"، بدأت وصيفة العروس المجهولة في منشورها، والذي تمت مشاركته على موقع الدردشة الشهر الفائت... تم إلغاء حفل الزفاف وأصبحت الأمور فوضوية للغاية"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتابعت روايها بالاشارة الى أن دانا، 29 عامًا، كان من المقرر أن تتزوج من حبيبها الذي كانت على علاقة معه منذ أيام المدرسة الثانوية، جوش، 32 عامًا.وفي الفترة التي سبقت حفل الزفاف، زُعم أن دانا كانت تتصرف بشكل طبيعي كأي عروس، حيث طلبت من جميع وصيفاتها شراء فساتين بقيمة 2000 دولار وحضور حدث توديع العزوبية.وفي صباح يوم الزفاف، زُعم أن دانا كانت متوترة وقلقة، وكانت توبخ من حولها بينما كانت تستعد لقول "نعم الأبدية"."لقد سلكت الطريق السهل في أغلب الأحيان وقررت العمل خارج جناح الزفاف، وتفقد الزهور، والتأكد من أن الطعام على ما يرام... في الأساس أي عذر لعدم التواجد حول العريس" ، كتبت الشابة قائلة إن دانا كانت صديقتها من الكلية ولم تكن قريبة جدًا منها.وكتبت وصيفة العروس عن دانا: "كان حفل الزفاف سيبدأ خلال ثلاثين دقيقة، لذلك اعتقدنا أنها ستكون بخير بمفردها في هذا الوقت القصير... لقد أمضيت تلك الدقائق الثلاثين جالسة في الكنيسة مع هاتفي. كان من المفترض أن يكون قد مر حوالي خمس دقائق قبل بدء حفل الزفاف عندما جاءت وصيفة الشرف لتخبرني بإلغاء حفل الزفاف."سألت وصيفة الشرف المصدومة عما حدث، فأجابت زميلتها: "كانت دانا تمارس علاقة سريعة مع عم جوش في الغرفة، وأمسك بهما جوش."وتابعت: "لقد حدقت للتو في وصيفة الشرف وفمي على وشك الوصول إلى الأرض... طلبت مني أن أركض وأنها كانت تحاول إخراج أكبر عدد ممكن من الناس قبل أن تنفجر الأمور. لذلك أخذت حقيبتي بسرعة، وجمعت الوصيفتين اللتين كانتا تستقلان السيارة معي، وغادرنا كما لو كان الشيطان يطاردنا... كان جوش متشككًا في سلوك دانا، كذلك كان والده."ومع ذلك، يبدو أن العروس الخائنة لم تشعر بالخجل من الموقف، واستدعت جميع وصيفاتها بعد أيام عدة لتسأل عما إذا كان بإمكانهن مساعدتها بشكل جماعي في دفع رسوم إلغاء الزفاف بقيمة 5000 دولار.ورفضت الشابة المساعدة، وأخبرت دانا بأنها غاضبة من سلوكها.وكتبت: "لقد كان هذا إلى حد كبير رد فعل جميع وصيفات الشرف وخادمة الشرف... بالمناسبة، وصيفة الشرف الأساسية هي الأخت الكبرى لجوش."وأضافت لاحقًا إلى منشورها، كاشفة أنه تبين أن "العم" الذي أقامت دانا علاقة معه هو بالفعل خال العريس أي شقيق والدة جوش.وأعلنت وصيفة العروس: "إنه يبلغ من العمر 55 عامًا... كما تم اكتشاف التفاصيل الأكثر إثارة للاشمئزاز وهي أن الخال يعرف دانا منذ أن كانت مراهقة. دانا وجوش أحباء منذ المدرسة الثانوية. لذا، نعم، شعرت بالإشمئزاز نوعًا ما عندما عرفت ذلك."وأصيب القراء بالصدمة من القصة، وأثنوا على جوش لتركه دانا يوم الزفاف.