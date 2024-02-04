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علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)
منوعات
2024-02-04 | 11:30
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علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)
علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)
عندما أدركت ليزا رولاند أنها نسيت مفاتيحها داخل منزلها في حزيران الفائت، كان التسلق عبر النافذة هو خيارها الوحيد.
لكنها لم تكن تتوقع أبدًا أن أكثر من 20 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي سيرون ثدييها بعد سبعة أشهر نتيجة لذلك.
وتم تسجيل الأم وهي معلقة رأسًا على عقب داخل نافذتها بعد محاولتها اقتحام منزلها، ولسوء الحظ، الجاذبية قامت بدورها، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ظهر صدر ليزا من فستانها الأسود، مما تركها مضغوطة على الزجاج ومكشوفة للحي بأكمله.
الحادثة التي وقعت في 20 حزيران من العام الفائت، انتشرت بسرعة كبيرة وشاهدها أكثر من 20 مليون شخص.
وتم تسجيل الفيديو في الأصل من قبل شقيقة ليزا، نيكول، لكنه انتشر بطريقة ما كالنار في الهشيم عبر الإنترنت بعد سبعة أشهر.
"لقد تخليت عن كل شيء... شعرت وكأنني كنت معلقة هناك لفترة طويلة حقًا... قد تبدو وكأنها ثوانٍ... ساقاي طويلتان جدًا، ولم أتمكن من إدخالهما!... سقطت على الأرض مغطاة بالبول...لقد تجاوزت نقطة الذعر"، قالت ليزا في احدى المقابلات.
وأعطت ليزا، من لندن، كل التفاصيل المضحكة للمضيفين أليسون هاموند وديرموت أوليري، اللذين لم يصدقا أن البول كان "يقطر على رقبتها" أثناء تسجيل الفيديو.
وعلى الرغم من وقوع الحادث في الصيف الفائت وعدم علم ليزا بوجود الفيديو على الإنترنت في أي مكان، إلا أنها تلقت مكالمة في الساعة 8:30 مساءً الليلة الفائتة تخبرها بأنها "متواجدة في كل أنحاء فيسبوك".
وقالت: "لم أكن أعرف هل أضحك أم أبكي".
لكن رؤية الكثير من التعليقات الإيجابية ومعرفة أن الفيديو جعل الناس يضحكون كان بمثابة ثمن بسيط مقابل رؤية 20 مليون شخص غريب لثدييها.
"أنا أحب القليل من الضحك، هل تعلم؟" ابتسمت ليزا.
وتعتقد أن الفيديو انتشر على نطاق واسع بفضل امرأة تدعى روث تعيش في أيرلندا الشمالية.
وأضافت: "إنها محفورة في روحي... لم ننشره على أي من وسائل التواصل الاجتماعي... لا أحد يعرف روث أو كيف حصلت على الفيديو، ولكن بفضلها، قضيت يومًا جيدًا بالخارج."
وترتدي ليزا الآن مفاتيحها حول رقبتها وقالت مازحة إنها "لا تتركها أبدًا".
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