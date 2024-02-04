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"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!

"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!







وتتذكر الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا أنها شعرت وكأنها على وشك الموت عندما تم نقلها إلى قسم الطوارئ، ولكن انتهى بها الأمر بتشخيص صدمها.



وفي التفاصيل، عندما وصلت إلى المستشفى وأجرت الاختبارات، تبين أن تاوانا كانت في الواقع حاملاً في شهرها الثامن، لكن لم يكن لديها أي فكرة.



ولم تكن الأم الشابة تعاني من أي تورم أو زيادة في الوزن أو غثيان الصباح، وأنجبت بعد أربعة أسابيع فقط من اكتشافها أنها تتوقع طفلاً للمرة الأولى.



وقالت: "قبل أن أكتشف أنني حامل، كنت أعيش حياة طبيعية لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا. كنت أشرب الخمر، وأحتفل، وكل الأشياء المجنونة التي يفعلها الأشخاص في سن 20 عامًا"، وفق ما نقل موقع



"أعتقد أنني محظوظة جدًا لأن كل هذا لم يلحق الضرر بابنتي بطريقة ما"، بحسب ما قالت.



واستيقظت تاوانا ذات صباح وهي تشعر بالتعب الشديد لدرجة أنها لم تتمكن من النهوض من السرير.



واتصلت الشابة بوالدتها وأخبرتها أنها تشعر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، وأنها تشعر وكأنها تحتضر.



ومن الواضح أن والدتها شعرت بالقلق من ألم ابنتها، ونصحتها بالتوجه إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.



وقيل لتاوانا إنها ستُرسل لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لإجراء فحص لمعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ وسُئلت عما إذا كانت حاملاً.



وقالت لا، ومع ذلك، كانت الممرضة مثابرة وأجرت فحصًا للتأكد مرة أخرى - وكان أمرًا جيدًا أنهم فعلوا ذلك.



وكشفت الموجات فوق الصوتية عن جنين مكتمل التكوين في أحشائها وأن الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا كانت في الواقع حامل في شهرها الثامن.



وتقول تاوانا إنها كانت في حالة ذهول تام عندما سمعت الأخبار، ولم تصدق أن هذا هو طفلها لأنها لم تكن تعاني من أي علامات حمل، وكانت في الواقع تفقد الوزن مؤخرًا، بدلاً من زيادة الوزن أو ظهور نتوء.



ثم أبلغت تاوانا عائلتها وأصدقائها بالخبر وبأنها سترحب بطفلها الأول في غضون أسابيع.



وتقول إنه لم يصدقها أحد، وحتى والدتها اعتقدت أنها تكذب.



ورحبت تاوانا بابنتها المفاجئة، ريفر، في 27 شباط 2023، وبعد معالجة التغيير الجذري في حياتها، أصبحت الآن تزدهر في حياتها كأم.



"بعد أسبوعين من استقرار خبر حملي في ذهني، كان الأمر كما لو أن جسدي بدأ بالتأقلم مع الحمل، مما ساعدني على قبوله أيضًا... لقد كان وقتًا فظيعًا ومرهقًا لأنه كان هناك الكثير مما يجب حله في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت... الأطفال ليسوا بالأمر الزهيد اقتصاديا أيضًا... لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دون مساعدة ودعم عائلتي"، قالت الشابة.



وتابعت: "لقد كان الأمر مرهقًا لكوني أمًا جديدة، وكنت مكتئبة قليلاً في البداية لأنه كان من الصعب قبول مدى سرعة تغير حياتي... ومع ذلك، في أحد الأيام، استيقظت وبدأت في تقبل الأمور، وكنت أكتشف حياتنا الجديدة يومًا بعد يوم... الآن، نحن نتأقلم بشكل مثالي... إنها تتحدث كثيرًا وأنا أحب أن أكون أمًا."

شعرت شابة بالرعب بعد أن استيقظت ولم تكن قادرة على الحركة، وتم نقل تاوانا موسفابوري إلى المستشفى.وتتذكر الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا أنها شعرت وكأنها على وشك الموت عندما تم نقلها إلى قسم الطوارئ، ولكن انتهى بها الأمر بتشخيص صدمها.وفي التفاصيل، عندما وصلت إلى المستشفى وأجرت الاختبارات، تبين أن تاوانا كانت في الواقع حاملاً في شهرها الثامن، لكن لم يكن لديها أي فكرة.ولم تكن الأم الشابة تعاني من أي تورم أو زيادة في الوزن أو غثيان الصباح، وأنجبت بعد أربعة أسابيع فقط من اكتشافها أنها تتوقع طفلاً للمرة الأولى.وقالت: "قبل أن أكتشف أنني حامل، كنت أعيش حياة طبيعية لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا. كنت أشرب الخمر، وأحتفل، وكل الأشياء المجنونة التي يفعلها الأشخاص في سن 20 عامًا"، وفق ما نقل موقع ذا صن "أعتقد أنني محظوظة جدًا لأن كل هذا لم يلحق الضرر بابنتي بطريقة ما"، بحسب ما قالت.واستيقظت تاوانا ذات صباح وهي تشعر بالتعب الشديد لدرجة أنها لم تتمكن من النهوض من السرير.واتصلت الشابة بوالدتها وأخبرتها أنها تشعر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، وأنها تشعر وكأنها تحتضر.ومن الواضح أن والدتها شعرت بالقلق من ألم ابنتها، ونصحتها بالتوجه إلى المستشفى لإجراء فحص طبي.وقيل لتاوانا إنها ستُرسل لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لإجراء فحص لمعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ وسُئلت عما إذا كانت حاملاً.وقالت لا، ومع ذلك، كانت الممرضة مثابرة وأجرت فحصًا للتأكد مرة أخرى - وكان أمرًا جيدًا أنهم فعلوا ذلك.وكشفت الموجات فوق الصوتية عن جنين مكتمل التكوين في أحشائها وأن الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا كانت في الواقع حامل في شهرها الثامن.وتقول تاوانا إنها كانت في حالة ذهول تام عندما سمعت الأخبار، ولم تصدق أن هذا هو طفلها لأنها لم تكن تعاني من أي علامات حمل، وكانت في الواقع تفقد الوزن مؤخرًا، بدلاً من زيادة الوزن أو ظهور نتوء.ثم أبلغت تاوانا عائلتها وأصدقائها بالخبر وبأنها سترحب بطفلها الأول في غضون أسابيع.وتقول إنه لم يصدقها أحد، وحتى والدتها اعتقدت أنها تكذب.ورحبت تاوانا بابنتها المفاجئة، ريفر، في 27 شباط 2023، وبعد معالجة التغيير الجذري في حياتها، أصبحت الآن تزدهر في حياتها كأم."بعد أسبوعين من استقرار خبر حملي في ذهني، كان الأمر كما لو أن جسدي بدأ بالتأقلم مع الحمل، مما ساعدني على قبوله أيضًا... لقد كان وقتًا فظيعًا ومرهقًا لأنه كان هناك الكثير مما يجب حله في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت... الأطفال ليسوا بالأمر الزهيد اقتصاديا أيضًا... لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دون مساعدة ودعم عائلتي"، قالت الشابة.وتابعت: "لقد كان الأمر مرهقًا لكوني أمًا جديدة، وكنت مكتئبة قليلاً في البداية لأنه كان من الصعب قبول مدى سرعة تغير حياتي... ومع ذلك، في أحد الأيام، استيقظت وبدأت في تقبل الأمور، وكنت أكتشف حياتنا الجديدة يومًا بعد يوم... الآن، نحن نتأقلم بشكل مثالي... إنها تتحدث كثيرًا وأنا أحب أن أكون أمًا."