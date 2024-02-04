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شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

منوعات
2024-02-04 | 12:00
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شجار بين سيدتين أمام فندق &quot;أظهر الكثير&quot;... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)
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شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

تسببت امرأتان غاضبتان للغاية في حدوث فوضى من خلال شجار كبير خارج فندق فخم.

وكانت السيدتان بالخارج وخلال الاشكال سقط قميص احداهن ما كشف عن ثدييها أمام المارة. وتم تصوير اللحظة المجنونة خارج فندق فخم في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وبدأت السيدتان، إحداهما ترتدي بنطالًا أبيض وقميصًا أسود والأخرى ترتدي فستانًا أسود، بالشجار في الردهة - لكن لم يتم اكتشاف السبب.

وحاول أحد الموظفين التدخل حيث قامتا بشد شعر بعضهما البعض وضرب بعضهما البعض، بينما اتصل أحد السادة الأكبر سنًا بزملائه الموظفين للحصول على الدعم. 

لكن المرأة التي ترتدي البنطال الخفيف عانت من خلل في ملابسها، حيث انزلق قميصها إلى الأسفل ما كشف عن ثدييها، ولكن الشجار الفوضوي استمر بغض النظر عن العريّ. 

وحضر ثلاثة عمال في النهاية للمساعدة في فصل النساء المتحاربات خارج الفندق الذي تبلغ تكلفة الإقامة فيه حوالي 1000 جنيه إسترليني في الليلة.

 وقال أحد السكان المحليين، الذي يبدو أنه فشل في رؤية ما حدث بالفعل، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد كنت هناك ذلك  الصباح، كيف فاتني هذا بحق الجحيم؟"

وعلّقت سيدة بالقول: "كل ما كان في تلك الحقيبة كان مهما لأنها لم تتركه".

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سيدتين

"أظهر

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بلبلة

متوقعاً!

(صورة)

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