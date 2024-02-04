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قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!

منوعات
2024-02-04 | 12:30
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قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!
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قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!

قصة حب أسرت قلوب الملايين على تيك توك تحولت الى جريمة قتل... إليكم ما حدث!

اتخذت قصة حب على تيك توك منعطفا خاطئا بشكل مأساوي بعد أن مثل الحبيب أمام المحكمة متهمًا بقتل حبيبته المؤث.ة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أبهر نجما تيك توك ماتيوس يوهانس، 28 عامًا، وكلوديا كامبانزا، 22 عامًا، متابعيهما بمقاطع فيديو تظهر علاقتهما الرومانسية المثالية.

ثم مثل يوهانس أمام المحكمة بتهمة قتل كلوديا.

وتم العثور عليها مطعونة في شارع هيندرويل، قبالة شارع برينسز، حوالي الساعة الثالثة صباحًا يوم الجمعة وتوفيت في المستشفى.

وقد أشادت عائلة كلوديا بها عبر بيان نشرته شرطة هامبرسايد.

وقالوا: "كانت كلوديا شخصًا لطيفًا وذو قلب دافئ، ولم تكن تخشى التحديات وكانت دائمًا تريد الخير للآخرين... لقد كانت دائمًا تحب الطبخ واستضافة الناس. كانت تتمتع بروح توفيقية وكانت شخصًا شعبيًا."

يوهانس متهم بقتل كلوديا في هال، شرق يوركشاير.

ويقال إن كلوديا ويوهانس ظهرا بانتظام عبر الإنترنت معًا منذ انتقالهما إلى المملكة المتحدة من ناميبيا.

ويقال إنهما جمعا ثروة من ظهورهما على التطبيق، حيث عرضا لمحات من حياتهما ونزهاتهما السعيدة كزوجين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي أحد مقاطع الفيديو، المنشورة على الحساب المشترك للزوجين، تُظهر كلوديا ويوهانس لمتابعيهما أمسية رومانسية في معرض هال مع مقاطع لهما وهما يقبلان بعضهما البعض ويمسكان أيديهما.

وفي مقطع فيديو آخر يحمل عنوان "منظور شخصي: مواعدة رجل ناميبي"، يعطي لمحة عن حياة الزوجين السعيدين على ما يبدو.

ويظهر الفيديو الزوجين وهما يقضيان أمسيات رومانسية مع الكوكتيلات وغرف نوم تتناثر فيها بتلات الورد والشموع.

ومثل يوهانس، الذي ليس له عنوانا ثابتا، أمام محكمة هال كراون بتهمة قتلها في وقت سابق من الأسبوع.

وقد تم حبسه احتياطياً وسيمثل مرة أخرى أمام المحكمة نفسها في 28 آذار.
 

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