خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!

أمر ضابط شرطة قاتل، مراهقة بالتظاهر بأنها ابنته بعد أن قتل والدتها وجديها بوحشية، حسبما زعمت دعوى قضائية مروعة.
وظهرت تفاصيل جديدة مرعبة حول جريمة القتل الثلاثية المروعة لعائلة من كاليفورنيا في عام 2022، حيث قتل نائب عمدة فرجينيا أوستن لي إدواردز عائلة فتاة مراهقة التقى بها عبر الإنترنت قبل أن يطلق النار على نفسه.
وتعرض الضحايا، وهم بروك وينك، 38 عامًا، والدة الفتاة التي لم يذكر اسمها، وجديها مارك وشاري وينك، 69 و65 عامًا على التوالي، للطعن والاختناق على يد الضابط قبل أن يغمر منزلهم بالبنزين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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ووفقا للدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها المراهقة، قام بعد ذلك باختطاف "صديقته" السابقة عبر الإنترنت وأمرها بالتظاهر بأنها ابنته في رحلة عبر البلاد، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
ويُزعم أيضًا أن الضابط اعترف بالكذب بشأن تاريخه الإجرامي المزعج عندما أصبح شرطيًا، وقال إن الشرطة "بحاجة إلى الحصول على خلفيات أفضل لموظفيها".
وتسعى الشابة من خلال الدعوى للحصول على تعويض يزيد عن 50 مليون دولار، مدعية أنه كان من الممكن منع المأساة لو تم تنفيذ عملية توظيف إدواردز بشكل صحيح.
وتم رفع دعوى المراهقة ضد صاحب العمل السابق لإدواردز، مكتب عمدة مقاطعة واشنطن، بالإضافة إلى الشريف والمحقق الذي راجع طلب التوظيف الخاص به.
وهذه هي الدعوى القضائية الثانية من نوعها التي يتم رفعها خلال أشهر عدة، بعد أن رفع أحد أفراد عائلة الجدة دعوى في كانون الأول الفائت صوب من خلالها أصابع الاتهام أيضًا نحو ممارسات التوظيف المهملة وطالب بتعويضات تصل إلى 100 مليون دولار.
وبدأت الملحمة الملتوية في صيف عام 2022، عندما بدأ إدواردز، 28 عامًا، الذي كان يعيش في فرجينيا، بالتحدث مع الشابة البالغة من العمر 15 عامًا من كاليفورنيا عبر الإنترنت.
وادعى أنه كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأمطرها بالهدايا والأموال والمجوهرات وتوصيل الطعام، وأقام الاثنان علاقة عبر الإنترنت لأشهر عدة.
وضغط عليها إدواردز لإرسال صور عارية له، وانفصلت عنه بعد وقت قصير من عيد الهالوين. وعلى الرغم من قيامها بحظره على إنستغرام، فقد وجد عنوانها وأرسل لها رسالة انتحار ملتوية.
وكان قد تم القبض عليه سابقًا في شباط 2016 بعد أن جرح نفسه وهدد بقتل والده، الذي أخبر المحققين أن سبب الحادثة هو مشاكل مع صديقته في ذلك الوقت.
وبينما تلقى أمرا بالإقامة في مصحة نفسية وإلغاء حقوقه في حمل السلاح، فإن الاعتقال لم يمنع مكتب عمدة مقاطعة واشنطن من تعيينه بعد ثلاث سنوات.
وقال محامي المراهقة، سكوت بيري، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن ماضي إدواردز لم يتم اكتشافه لأن ضباط التوظيف فشلوا في إجراء مقابلات مع معظم مراجعه أو إجراء فحص مناسب لخلفيته.
وتزعم الدعوى القضائية أنه لو فعلوا ذلك، لكانت أوامر الصحة العقلية وإلغاء حقوقه في حمل السلاح ستمنعه على الفور من أن يصبح شرطيًا.
وقال بيري في بيان: "لقد أعطى مكتب عمدة مقاطعة واشنطن لأوستن لي إدواردز مسدسًا وشارة وألبسه سلطة القانون... لقد استخدم هذه الأشياء للوصول إلى منزل وينك وارتكاب هذه الفظائع. سوف نثبت أن التحقيق المناسب في خلفية إدواردز كان من شأنه أن يمنع هذه المأساة."
وبعد أن انفصلت المراهقة عن إدواردز، توجه بعد ذلك بوقت قصير بالسيارة من منزله في فيرجينيا لتعقبها في ريفرسايد، كاليفورنيا، مع تفاصيل جديدة مثيرة للاشمئزاز في الدعوى القضائية تدعي أنه استخدم وضعه كموظف في مكتب شرطة لتنفيذ الجريمة.
وكانت المراهقة قد أمضت الليلة السابقة مع أختها الصغرى وأمها وصديق والدتها في شقته، ولم تكن في المنزل عندما وصل إدواردز إلى المنزل الذي تقاسمته مع جديها.
ويُزعم أنه أخبر الجدين أنه كان يحقق في قضية تتعلق بالفتاة، وطلب منهما الاتصال بوالدة المراهقة، بروك، وإعادتها إلى المنزل.
ودخلت بروك إلى المنزل بينما تركت ابنتها في السيارة، قبل أن تشك المراهقة عندما لم تر كلب والدتها على النافذة، حيث كان يجلس في أي وقت يكون فيه أي شخص في المنزل.
وقررت في النهاية دخول المنزل، ولكن سرعان ما أمسكها إدواردز من شعرها بمجرد أن فتحت الباب، قبل أن ترى المنظر المرعب في الداخل.
وقالت الدعوى إن والدة الفتاة ذبحت وتوفيت متأثرة بجراحها في عمودها الفقري، وكان الجدان مقيدان بأكياس فوق رأسيهما.
وقال تقرير الطبيب الشرعي إنهما ماتا بسبب الاختناق. وكان أحدهما لا يزال يتحرك عندما أشعل الجندي السابق النار في المنزل، بحسب الفتاة المخطوفة.
وعندما بدأت بالصراخ، صرخ عليها المجرم لكي تتوقف، وكانت هذه هي اللحظة التي تعرفت فيها على صوته باعتباره المراهق الذي تعرفت اليه عبر الانترنت قبل أشهر.
"هل ستؤذيني؟" هي سألت... فأجاب: "سأفعل إذا واصلت الصراخ".
وبعد توجيه مسدسه نحوها، قام بسحب الفتاة حول منزلها وهو يحمل علبة غاز.و قام إدواردز بسكب البنزين بشكل منهجي على كل غرفة وأشعل النار فيها، وفتح النوافذ والأبواب لتنتشر النيران.
وقام بسحب الفتاة إلى سيارته الحمراء من طراز كيا سول ووضعها في المقعد الخلفي، وهو ما شهده أحد الجيران وأبلغ الشرطة بالأمر. كما اتصل جار آخر بخدمات الطوارئ بعد رؤية المنزل مشتعلًا بالنيران.
وتزعم الدعوى الجديدة أنه عندما هربا، أمرها إدواردز بالتظاهر بأنها ابنته إذا سألها أحد، وقال إنه سيأخذها معه إلى فيرجينيا.
وكان يقود سيارته ومسدسه موجهًا نحوها، وأخبرها أن عائلتها يجب أن تموت لأنهم كانوا سيبلغون عنها، مما منعه من الهروب سريعًا.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها الفتاة أنه أخبرها داخل السيارة أنه ضابط شرطة، لكن الوكالات "بحاجة إلى الحصول على خلفيات أفضل" لأنه "كذب" في طلبه.
وقام إدواردز بتفصيل خطته لقيادتها عبر عدد من الولايات قبل إبقائها في منزله الذي اشتراه مؤخرًا في فيرجينيا، والذي قام بتعديله بنوافذ معتمة.
وفي نفس اللحظة، كان قسم شرطة ريفرسايد يتتبع إدواردز من خلال لقطات المراقبة ووجد أنه كان في صحراء موهافي، مما دفع نواب مقاطعة سان بيرنادينو إلى ملاحقته
وتحولت عملية الاختطاف إلى مطاردة محمومة من قبل الشرطة الصحراوية، أطلق خلالها إدواردز النار من بندقيته على الفتاة الجالسة في المقعد الخلفي، بينما تم صب البنزين عليها بواسطة علبة الغاز الموجودة على المقعد المجاور لها.
وفي مرحلة ما أثناء المطاردة، خرجت سيارة كيا سول التي يقودها إدواردز عن الطريق وعلقت على الصخور تحت الجسر، مما سمح للشرطة باللحاق به وبالمراهقة بسرعة.
ومع اقتراب تطبيق القانون، أخرج إدواردز سلاحه الذي أصدرته الشرطة وأطلق النار على رأسه.
وعلى الرغم من أن الفتاة لم تصب بأذى جسدي، إلا أن التجربة المروعة المزعومة في الدعوى قادتها في النهاية إلى رفع دعوى ضد قسم الشرطة الذي عين إدواردز.
وقال بيري إن الدعوى ستطالب بتعويضات لا تقل عن 50 مليون دولار، بحجة أنه كان من الممكن منع هذه المحنة بسهولة لو تم فحص مراجعه أو إجراء فحص لخلفيته.
وزعمت المرهقة انتهاك حقوقها في التعديل الرابع، والسجن الباطل، والتوظيف بسبب الإهمال، والاعتداء والضرب، من بين ادعاءات أخرى.