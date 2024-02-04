خطف ابنة الـ15 سنة وأجبرها على الادعاء بأنها ابنته... تفاصيل مروعة لجريمة بدأت بخدعة حب عبر انستغرام وانتهت بمجزرة!

"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!

"اعتقدت أنني أموت وهرعت إلى المستشفى لقضاء ساعاتي الأخيرة"... ما كشفه لها الأطباء صدمها وغيّر حياتها إلى الأبد!

جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)