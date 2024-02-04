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انتحرت ابنتهما بسبب زملائها في المدرسة... وهكذا توفيت والدتها بعد فترة قصيرة!
منوعات
2024-02-04 | 06:14
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انتحرت ابنتهما بسبب زملائها في المدرسة... وهكذا توفيت والدتها بعد فترة قصيرة!
انتحرت ابنتهما بسبب زملائها في المدرسة... وهكذا توفيت والدتها بعد فترة قصيرة!
روى أب حزين كيف فقد زوجته بعد أربعة أشهر من انتحار ابنته المراهقة ميا جانين، التي عُثر على جثتها في منزل عائلتها في لندن.
وخلص تحقيق في وفاتها هذا الأسبوع إلى أنها قتلت نفسها بعد أن "تعرضت لسلوك تنمر من بعض الطلاب الذكور" في المدرسة.
وكان لدى الشبان مجموعة على سناب شات حيث يسخرون من الفتيات وينشرون صورًا عارية لهن في المدرسة، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وأخبر والد ميا المدمر ماريانو، عن حزنه بعد وفاة زوجته ماريسا بسرطان الدم بعد أشهر قليلة من وفاة ابنتهما بسبب حزنها الشديد.
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