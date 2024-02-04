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العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟

العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟







وتوفي تايلر روبرتسون، 22 عامًا، عام 2020، بعد أقل من ستة أسابيع من مغادرته المستشفى، وفق موقع



وقالت والدته نيكولا إن ابنها الكهربائي، من بريطانيا، كان يعاني من مشاكل في صحته العقلية منذ صغره، كما كان يعاني من أفكار انتحارية.



وأوضحت أن المستشفى فشلت في رعايته وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وأنها خسرت ابنها بسبب الإهمال.





كشفت إحدى الأمهات كيف انتحر ابنها بشكل مأساوي بعد أن أطلق سراحه من قبل "خدمات الصحة العقلية".وتوفي تايلر روبرتسون، 22 عامًا، عام 2020، بعد أقل من ستة أسابيع من مغادرته المستشفى، وفق موقع "ذا صن" وقالت والدته نيكولا إن ابنها الكهربائي، من بريطانيا، كان يعاني من مشاكل في صحته العقلية منذ صغره، كما كان يعاني من أفكار انتحارية.وأوضحت أن المستشفى فشلت في رعايته وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له، وأنها خسرت ابنها بسبب الإهمال.